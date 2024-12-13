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Происшествия Подробности ДТП на Ленинском: пострадали люди в троллейбусе, район парализован

Подробности ДТП на Ленинском: пострадали люди в троллейбусе, район парализован

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5 комментариев

ДТП, парализовавшее Ленинский проспект днём 13 декабря, оказалось серьёзным. Двое в больнице.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что в 11:40 троллейбус, следовавший без пассажиров в парк, совершал левый поворот с Ленинского проспекта на Троллейбусный проезд. В этот момент его задел автобус, ехавший по Ленинскому проспекту. В троллейбусе пострадали водитель и кондуктор, их госпитализировали.

«В данный момент движение троллейбусов № 32 и 46 осуществляется по измененным трассам, на месте ещё работают службы, проводится проверка обстоятельств случая», — отметили на предприятии.

«Фонтанка» показывала, какая куча мала образовалась из-за аварии. Пробка из-за ДТП на Ленинском стоит до Варшавской улицы, это почти 2 км, в обратном направлении тоже плотно. Заторы образовались также на Кубинской и Краснопутиловской улицах.

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Комментарии
5
Дядя Бо
2 минуты
Очередные незаменимые специалисты экономику поднимают, как умеют?
ИванбезМарьи
2 минуты
право сильного начинает действовать на дорогах?
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