Подробности ДТП на Ленинском: пострадали люди в троллейбусе, район парализован

ДТП, парализовавшее Ленинский проспект днём 13 декабря, оказалось серьёзным. Двое в больнице.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что в 11:40 троллейбус, следовавший без пассажиров в парк, совершал левый поворот с Ленинского проспекта на Троллейбусный проезд. В этот момент его задел автобус, ехавший по Ленинскому проспекту. В троллейбусе пострадали водитель и кондуктор, их госпитализировали.

«В данный момент движение троллейбусов № 32 и 46 осуществляется по измененным трассам, на месте ещё работают службы, проводится проверка обстоятельств случая», — отметили на предприятии.









«Фонтанка» показывала, какая куча мала образовалась из-за аварии. Пробка из-за ДТП на Ленинском стоит до Варшавской улицы, это почти 2 км, в обратном направлении тоже плотно. Заторы образовались также на Кубинской и Краснопутиловской улицах.