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Происшествия На Ленинском проспекте куча мала из общественного транспорта: автобус и троллейбус не поделили перекресток

На Ленинском проспекте куча мала из общественного транспорта: автобус и троллейбус не поделили перекресток

7 512
9 комментариев

Автобус и троллейбус не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. В результате электротранспорт получил удар в лоб. Фотографиями с места происшествия 13 декабря делится читатель «Фонтанки».

«ДТП с автобусом и троллейбусом на перекрёстке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. Троллейбус поворачивал налево в парк, и его подбил автобус», — рассказал очевидец.

Источник:
Источник:

Информация о пострадавших уточняется. В зоне ДТП наблюдается серьезный затор.

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Комментарии
9
RomCraft
29 минут
Как вы ухитрились повернуть карту на 90 градусов? И главное - зачем?
Михаил Тимошин
59 минут
Легендарный замес! Автобусы против троллейбусов! Экранизацией уже занимается Майкл Бэй.
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