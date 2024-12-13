На Ленинском проспекте куча мала из общественного транспорта: автобус и троллейбус не поделили перекресток

Автобус и троллейбус не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. В результате электротранспорт получил удар в лоб. Фотографиями с места происшествия 13 декабря делится читатель «Фонтанки».

«ДТП с автобусом и троллейбусом на перекрёстке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда. Троллейбус поворачивал налево в парк, и его подбил автобус», — рассказал очевидец.

Источник: читатель «Фонтанки»

Источник: «Яндекс.Карты»







Информация о пострадавших уточняется. В зоне ДТП наблюдается серьезный затор.