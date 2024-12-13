Две женщины пострадали в ДТП на Ленинском. Смотрите, что стало с троллейбусом

Две женщины — водитель и кондуктор троллейбуса — пострадали в ДТП на Ленинском проспекте днем 13 декабря. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП с автобусом № 239 и троллейбусом № 32, парализовавшее Ленинский , произошло в 11:40 у дома № 140. За рулем автобуса находился 39-летний мужчина, троллейбусом управляла женщина. Она и кондуктор троллейбуса получили травмы во время аварии. Сейчас обе женщины находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по статьям КоАП РФ, связанным с управлением транспорта без тахографа и нарушением правил применения ремней безопасности.

«По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Компания «Вест-Сервис», занимающаяся обслуживаем автобуса маршрута № 239, подчеркнула, что водитель автобуса двигался по Ленинскому проспекту в сторону Троллейбусного проезда и выехал на перекресток на желтый сигнал светофора.

«Водитель троллейбуса осуществлял левый поворот со встречного направления с Ленинского проспекта на Троллейбусный проезд, выехав на зелëный сигнал светофора и заканчивал с левым поворотом проезд перекрëстка на жëлтый сигнал», — подчеркнули в «Вест-Сервисе».