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Происшествия Две женщины пострадали в ДТП на Ленинском. Смотрите, что стало с троллейбусом

Две женщины пострадали в ДТП на Ленинском. Смотрите, что стало с троллейбусом

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41 комментарий
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Две женщины — водитель и кондуктор троллейбуса — пострадали в ДТП на Ленинском проспекте днем 13 декабря. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП с автобусом № 239 и троллейбусом № 32, парализовавшее Ленинский, произошло в 11:40 у дома № 140. За рулем автобуса находился 39-летний мужчина, троллейбусом управляла женщина. Она и кондуктор троллейбуса получили травмы во время аварии. Сейчас обе женщины находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Источник:

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по статьям КоАП РФ, связанным с управлением транспорта без тахографа и нарушением правил применения ремней безопасности.

«По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Компания «Вест-Сервис», занимающаяся обслуживаем автобуса маршрута № 239, подчеркнула, что водитель автобуса двигался по Ленинскому проспекту в сторону Троллейбусного проезда и выехал на перекресток на желтый сигнал светофора.

«Водитель троллейбуса осуществлял левый поворот со встречного направления с Ленинского проспекта на Троллейбусный проезд, выехав на зелëный сигнал светофора и заканчивал с левым поворотом проезд перекрëстка на жëлтый сигнал», — подчеркнули в «Вест-Сервисе».

Известно, что мужчина, управлявший автобусом «Волгабас», работает водителем с 2022 года.

Пробки на Ленинском, Кубинской и Краснопутиловской сохраняются.

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Комментарии
41
мы ещё не начинали!
1 час
водитель до 2022 был кондуктором?
ДЕД
1 час
Раньше водитель автобуса был Профессионал своего дела. Сейчас понабрали... А понабрали, потому, что за эти деньги Профессионалы не хотят работать. Все вопросы не к водителям, а руководству.
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