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Общество В Абхазии взялись за майнеров криптовалюты после отключения света

В Абхазии взялись за майнеров криптовалюты после отключения света

1 283
5 комментариев

Около двух сотен аппаратов изъято в Абхазии после того, как республика столкнулась с энергетическим кризисом, сообщил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия.

Как передает ТАСС 13 декабря, Кучуберия заявил, что за последние три дня сотрудники СГБ провели «мероприятия» в Очамчырском, Гудаутском, Гагрском районах республики и в Сухуме, изъяв 194 единицы оборудования для майнинга криптовалюты. Отчет прозвучал во время заседания штаба.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света — его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России.

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Комментарии
6
Ипсилон Ц
48 минут
закупает прям ага
Леонтий
17 минут
Воры в законе там тоже много электричества тратят.Но это другое.
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