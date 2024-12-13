В Абхазии взялись за майнеров криптовалюты после отключения света

Около двух сотен аппаратов изъято в Абхазии после того, как республика столкнулась с энергетическим кризисом, сообщил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия.

Как передает ТАСС 13 декабря, Кучуберия заявил, что за последние три дня сотрудники СГБ провели «мероприятия» в Очамчырском, Гудаутском, Гагрском районах республики и в Сухуме, изъяв 194 единицы оборудования для майнинга криптовалюты. Отчет прозвучал во время заседания штаба.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света — его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России.