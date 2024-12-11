На территории всей Абхазии отсутствует электричество

Ингурская гидроэлектростанция в Абхазии вынужденно остановила работу. Об этом пишет местное издание D News Абхазия.
Отмечается, что работа Ингурской ГЭС была приостановлена аварийно. Сейчас готовится новый график подачи электроэнергии.
Информацию подтвердил и ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго». «Электроэнергия отсутствует на всей территории Абхазии», — заявили там.
График дневного отключения электричества будет опубликован дополнительно. Ночные отключения пройдут в прежнем режиме — с 21:00 до 07:00, сообщают абхазские СМИ.
Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России. Сейчас жители страны потребляют электричество только 4 часа 40 минут в день.
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