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Происшествия На территории всей Абхазии отсутствует электричество

На территории всей Абхазии отсутствует электричество

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44 комментария

Ингурская гидроэлектростанция в Абхазии вынужденно остановила работу. Об этом пишет местное издание D News Абхазия.

Отмечается, что работа Ингурской ГЭС была приостановлена аварийно. Сейчас готовится новый график подачи электроэнергии.

Информацию подтвердил и ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго». «Электроэнергия отсутствует на всей территории Абхазии», — заявили там.

График дневного отключения электричества будет опубликован дополнительно. Ночные отключения пройдут в прежнем режиме — с 21:00 до 07:00, сообщают абхазские СМИ.

Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России. Сейчас жители страны потребляют электричество только 4 часа 40 минут в день.

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Комментарии
47
Панкихой
1 час
Сухумский обезьяний питомник помёрзнет.
Torres
1 час
вариант попроситься обратно в Грузию.
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