Транспорт будущего: правда или нет?

«И как это движется?» — порой думаем мы, глядя на современные средства передвижения. Не отстает и общественный транспорт: умные машины теперь делают то, о чем мы вчера и мечтать не могли. Давайте проверим, знаете ли вы о последних достижениях техники? Ответьте на вопросы нашего теста.