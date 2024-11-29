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Город Тесты фонтанка pro Транспорт будущего: правда или нет?

Транспорт будущего: правда или нет?

Пройдите тест и узнайте, разбираетесь ли вы в инновационных транспортных технологиях

583
2 комментария
Источник:

«И как это движется?» — порой думаем мы, глядя на современные средства передвижения. Не отстает и общественный транспорт: умные машины теперь делают то, о чем мы вчера и мечтать не могли. Давайте проверим, знаете ли вы о последних достижениях техники? Ответьте на вопросы нашего теста.

ТЕСТПройден 69 раз
1 / 8

Этому «потомку» троллейбуса больше не нужен контакт с проводами: у него есть аккумулятор. Заряжается он по ночам, а проехать на батарее может целых 200 км. Правда или нет?

  • Конечно, правда

  • Неправда

2 / 8

В одном городе на склоне горы решили построить метро: прорубили тоннель… и пустили вагоны ходить под углом. И ведь ездят, удивляя весь мир! Да или нет?

  • Звучит сомнительно

  • Что-то я такое слышал

3 / 8

Совсем простой вопрос: некий город внедрил необычные остановки в виде дверей. Прикладываешь транспортную карту, открываешь дверь и попадаешь туда, куда тебе нужно.

  • Правда

  • Неправда

4 / 8

В Петербурге есть умные трамваи, которые «видят» светофоры и пешеходов. А еще следят, не «залипает» ли водитель в телефоне. Если что не так — сразу останавливаются. Признавайтесь: верите в это?

  • Нет

  • Верю, видел в новостях

5 / 8

Поезд, летящий по воздуху, — больше не выдумка фантастов. Ему не страшны ни рельеф, ни препятствия — он домчит пассажиров, куда им нужно. Настоящее чудо техники!.. Или все-таки плод фантазии?

  • Такого быть не может

  • Это правда

6 / 8

Известный всему миру изобретатель строит первый космический корабль, чтобы перемещать людей в любую точку мира за один час при помощи ракеты. Полет из Лондона в Нью-Йорк займет 29 минут, из Дели в Сан-Франциско — тоже полчаса. Верите?

  • Наконец-то!

  • Звучит слишком фантастично

7 / 8

Что будет, если скрестить трамвай и троллейбус? Современные инженеры решили проверить это и получили…

  • «Трамвай на шинах»

  • Ничего не получили

8 / 8

«Следующая остановка… — другой регион». В недалеком будущем россияне смогут перемещаться из одного города в другой, как сейчас из Купчино на Парнас. Сел в вагон в Петербурге, заказал кофе — а уже и Новгород, пора выходить. Верите?

  • Хотелось бы верить, но вряд ли это достижимо в ближайшем будущем

  • Ну, допустим…

Фотографии: пресс-служба Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга; fusionbrain; Kandinsky; tupungato, iStock; Mo-Jo-Lo, iStock; ValleraTo, iStock; Kinwun, iStock.

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Комментарии
4
Klaustrofobik
3 минуты
Одну станцию метро раз в 5 лет не выкопать в городе. Инновационные технологии распила.
Ганс-Дитрих Геншер
2 минуты
только картинки рисовать умеют, лишенцы) метро копайте!) ггг
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