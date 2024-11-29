Транспорт будущего: правда или нет?

«И как это движется?» — порой думаем мы, глядя на современные средства передвижения. Не отстает и общественный транспорт: умные машины теперь делают то, о чем мы вчера и мечтать не могли. Давайте проверим, знаете ли вы о последних достижениях техники? Ответьте на вопросы нашего теста.
Этому «потомку» троллейбуса больше не нужен контакт с проводами: у него есть аккумулятор. Заряжается он по ночам, а проехать на батарее может целых 200 км. Правда или нет?
Конечно, правда
Неправда
В одном городе на склоне горы решили построить метро: прорубили тоннель… и пустили вагоны ходить под углом. И ведь ездят, удивляя весь мир! Да или нет?
Звучит сомнительно
Что-то я такое слышал
Совсем простой вопрос: некий город внедрил необычные остановки в виде дверей. Прикладываешь транспортную карту, открываешь дверь и попадаешь туда, куда тебе нужно.
Правда
Неправда
В Петербурге есть умные трамваи, которые «видят» светофоры и пешеходов. А еще следят, не «залипает» ли водитель в телефоне. Если что не так — сразу останавливаются. Признавайтесь: верите в это?
Нет
Верю, видел в новостях
Поезд, летящий по воздуху, — больше не выдумка фантастов. Ему не страшны ни рельеф, ни препятствия — он домчит пассажиров, куда им нужно. Настоящее чудо техники!.. Или все-таки плод фантазии?
Такого быть не может
Это правда
Известный всему миру изобретатель строит первый космический корабль, чтобы перемещать людей в любую точку мира за один час при помощи ракеты. Полет из Лондона в Нью-Йорк займет 29 минут, из Дели в Сан-Франциско — тоже полчаса. Верите?
Наконец-то!
Звучит слишком фантастично
Что будет, если скрестить трамвай и троллейбус? Современные инженеры решили проверить это и получили…
«Трамвай на шинах»
Ничего не получили
«Следующая остановка… — другой регион». В недалеком будущем россияне смогут перемещаться из одного города в другой, как сейчас из Купчино на Парнас. Сел в вагон в Петербурге, заказал кофе — а уже и Новгород, пора выходить. Верите?
Хотелось бы верить, но вряд ли это достижимо в ближайшем будущем
Ну, допустим…