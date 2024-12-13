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Политика Кандидат в спецпосланники Трампа уверен в завершении конфликта на Украине «в ближайшие месяцы»

Кандидат в спецпосланники Трампа уверен в завершении конфликта на Украине «в ближайшие месяцы»

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8 комментариев

Кит Келлог, который претендует на пост спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине, уверен, что конфликт между Москвой и Киевом завершится «в ближайшие месяцы» после инаугурации 47-го главы Соединенных Штатов. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

Келлог уверен, что Трамп «способен на решительные действия», в том числе может пригласить глав двух конфликтующих государств на встречу в Вашингтоне. «Я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — приводит слова Келлога телеканал.

Хотя Трамп и обещал несколько раз урегулировать конфликт «еще до инаугурации» и всего в течение суток, в последнем интервью, которое он дал журналу Time, избранный глава государства не стал раскрывать подробностей.

«Я хочу достичь соглашения, — отмечает республиканец, — и единственный способ достичь соглашения — не отказываться от него», — заявил Трампу в интервью Time.

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Комментарии
8
Muzzy
31 минута
У Трампа есть какая-то тактика, и он ее придерживается
Игорь Протасов
16 минут
Хочется надеяться... надоела воблА и закрытые границы...
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