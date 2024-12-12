«Хочу достичь соглашения». Трамп рассказал о планах на Украину и Ближний Восток

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп стал «человеком года». Журнал Time наградил республиканца почетной премией за «политическое возрождение» по итогам американских выборов 2024 года и взял у политика интервью, в котором тот поделился планами на свой второй президентский срок. Материал опубликован в четверг, 12 декабря.

В интервью Time избранный президент подчеркивает, что главным инструментом его борьбы с проблемами внутри Соединенных Штатов и за их пределами будет дипломатия. Для того чтобы закончить войны и международные конфликты, республиканец намерен работать со своими иностранными коллегами.

Россия и Украина

Во время президентской гонки Трамп не раз говорил о том, что сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа. Теперь же он заявляет, что в действительности достичь перемирия между странами будет сложнее, чем кажется.

«Ближний Восток — более легкая проблема, чем-то, что происходит с Россией и Украиной, — признается Трамп. — Число убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. То, что происходит, — это безумие».

Республиканец выступает с критикой Киева, который запустил американские дальнобойные ракеты вглубь территории России. Он считает неправильным решение атаковать Россию и подчеркивает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее», — убежден политик.

В то же время Трамп указывает на то, что продолжит оказывать поддержку Украине для того, чтобы использовать ее как рычаг против России в переговорах о прекращении войны.

«Я хочу достичь соглашения, — отмечает республиканец, — и единственный способ достичь соглашения — не отказываться от него».

Ближний Восток

В телефонном разговоре во время предвыборной кампании Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости завершить войну в Газе к моменту своей инаугурации, которая состоится в январе 2025 года. «Он знает, что я хочу, чтобы это (конфликт. — Прим. ред.) закончилось», — уточняет Трамп.

Как пишет Time, сейчас исполнение этой просьбы со стороны республиканца кажется маловероятным. Предполагается, что Нетаньяху затягивает боевые действия, чтобы избежать внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Когда Трампа спросили о доверии к Нетаньяху, он ответил, что никому не доверяет.

Между тем существуют опасения в отношении Ирана и применении страной ядерного оружия. Хотя избранный 47-й президент гордится тем, что не был вовлечен в новые войны в течение своего первого срока, он не уверен, что его второй срок будет таким же. На вопрос о вероятности войны США с Ираном Трамп отвечает: «Все может произойти».

Мексика и США

Во время президентской гонки Трамп обещал, что ужесточит правила пересечения границы США с Мексикой, а его помощники отмечали, что возобновится строительство пограничной стены между двумя странами. Сейчас республиканец не исключает возможности подключить к масштабной операции по депортации иностранцев правоохранительные органы США и военных. Журнал Time указывает, что во время второго президентского срока Трампа из страны могут выдворить более 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Некоммерческая организация American Immigration Council полагает, что расходы на реализацию операции по массовой депортации иностранных граждан могут превысить 300 миллиардов долларов. Ожидается, что Трамп обратится за финансированием к Конгрессу. В то же время экономисты предупреждают, что высылка большого числа низкооплачиваемых работников, поддерживающих ключевые отрасли экономики страны, способна спровоцировать рост цен в США.

«С контролем над Вашингтоном на Трампа будет оказываться большее давление, чтобы он выполнил свои предвыборные обещания по снижению стоимости жизни, возрождению производственного сектора, устранению торгового дефицита Америки с Китаем и установлению мира за рубежом», — отмечает журнал.

Эксперт по госуправлению и бывший декан Школы государственной политики в университете Мэриленда Дональд Кеттл считает, что американцы не готовы к тому уровню потрясений, который готовит второе пребывание Трампа в Белом доме.

Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о том, что намерен остановить конфликт на Украине в течение 24 часов, когда станет президентом США. Уже известно, что советники избранного 47-го президента предложили три плана урегулирования. С инициативами выступили будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл, а также номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.