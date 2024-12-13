Табун лошадей в Дагестане угодил в глиняную яму. В соцсети попало жуткое видео

Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, сообщает 13 декабря РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

На видео, которые распространились в дагестанских телеграм-каналах, видно, что лошади провалились в глубокую яму, наполненную жидкой глиной, и не могут выбраться самостоятельно. Местные жители попытались их спасти, вытащив с помощью автомобиля.

Источник: Соцсети

«Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Двоих не удалось спасти. Есть повреждения у лошадей, копыта у одной перебиты», — рассказала собеседница РИА Новости.

По ее словам, в яму провалились семь лошадей. МЧС приводит немного иные данные: в ловушку попали пять животных, погибло одно.