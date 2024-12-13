Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 765мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Табун лошадей в Дагестане угодил в глиняную яму. В соцсети попало жуткое видео

Табун лошадей в Дагестане угодил в глиняную яму. В соцсети попало жуткое видео

1 019
3 комментария

Табун лошадей застрял в глине на границе Кизлярского района Дагестана, сообщает 13 декабря РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

На видео, которые распространились в дагестанских телеграм-каналах, видно, что лошади провалились в глубокую яму, наполненную жидкой глиной, и не могут выбраться самостоятельно. Местные жители попытались их спасти, вытащив с помощью автомобиля.

Источник:

«Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Двоих не удалось спасти. Есть повреждения у лошадей, копыта у одной перебиты», — рассказала собеседница РИА Новости.

По ее словам, в яму провалились семь лошадей. МЧС приводит немного иные данные: в ловушку попали пять животных, погибло одно.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Глина Табун лошадей Дагестан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Slava_Rossii2
8 минут
А пастух в это время что делал?
Гость
22 минуты
Жаль лошадок.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12