Неожиданно скончался режиссёр фильма «Гудбай, Ленин!»

Режиссёр немецкого фильма «Гудбай, Ленин!» (Good Bye, Lenin!) Вольфганг Беккер неожиданно скончался, пишет Der Spiegel со ссылкой на сообщение его семьи.
Как сообщает издание 13 декабря, Беккер умер в возрасте 70 лет после тяжёлой болезни, «но всё же неожиданно».
Беккер был особенно известен своим фильмом «Good Bye, Lenin!», который вышел в 2003 году. Это трагикомедия, рассказывающая историю восточногерманской семьи на фоне объединения Германии. Главный герой, Алекс, пытается защитить свою мать, преданную социалистическим идеалам, от шока после её выхода из комы, так как за время её болезни Берлинская стена рухнула и ГДР перестала существовать. Чтобы сохранить иллюзию прежнего мира, Алекс создаёт вокруг неё искусственную реальность, где социалистический режим всё ещё жив.
Фильм стал самым успешным немецким кинопроектом 2003 года: его посмотрели более шести миллионов зрителей, он был продан в 60 стран за пределами Германии и получил множество наград, включая девять статуэток «Лола» на Немецкой кинопремии, шесть премий Европейской киноакадемии, а также премий «Сезар» и «Гойя», наряду с номинацией на «Золотой глобус».
Беккер родился в 1954 году в городе Хемер, Вестфалия. С 1974 по 1979 год он учился в Свободном университете Берлина, а с 1981 года — в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. Для своего первого фильма «Бабочки» он в 1987 году адаптировал рассказ Иэна Макьюэна. Этот фильм принёс ему, среди прочего, Студенческую премию Академии в Голливуде и «Золотого леопарда» на кинофестивале в Локарно.
Помимо работы сценариста и режиссёра, Беккер преподавал в Немецкой академии кино и телевидения (dffb), Киноакадемии Баден-Вюртемберга, Высшей школе медиа в Кёльне (KHM) и был соучредителем и совладельцем продюсерской компании X Filme Creative Pool.
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