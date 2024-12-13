Неожиданно скончался режиссёр фильма «Гудбай, Ленин!»

Беккер был особенно известен своим фильмом «Good Bye, Lenin!», который вышел в 2003 году. Это трагикомедия, рассказывающая историю восточногерманской семьи на фоне объединения Германии. Главный герой, Алекс, пытается защитить свою мать, преданную социалистическим идеалам, от шока после её выхода из комы, так как за время её болезни Берлинская стена рухнула и ГДР перестала существовать. Чтобы сохранить иллюзию прежнего мира, Алекс создаёт вокруг неё искусственную реальность, где социалистический режим всё ещё жив.