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Город В петербургском комтрансе новый зампредседателя по парковкам. Он пришел на место выбывшего Ягудина

В петербургском комтрансе новый зампредседателя по парковкам. Он пришел на место выбывшего Ягудина

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3 комментария

Новым заместителем председателя комитета по транспорту стал Михаил Казаков. Раньше он разрабатывал расчетные решения для городов в дочерней компании «Сбера».

По данным «Фонтанки», Михаил Казаков уже вышел на работу. Он будет курировать сектор платного парковочного пространства и организации дорожного движения.

Ранее он был гендиректором компании «Расчетные решения» — дочерней структуры Сбера. Занимался разработкой и внедрением цифровых сервисов для городской среды — в сфере транспорта, ЖКХ и социального питания. В частности, «Расчетные решения» являются учредителем ООО «Сбертройка». До этого Казаков руководил одним из департаментов «Почты России».

Напомним, сектор парковочного пространства и организации дорожного движения временно потерял постоянного куратора. В октябре после ротации кадров он перешел заместителю председателя комтранса Ренату Ягудину. Однако уже в конце октября он был задержан и арестован по обвинению в получении взятки. По версии следствия, соответствующие экономические отношения у него возникли еще по прежней зоне ответственности — пассажирские перевозки. Подробнее об этом деле — читайте на «Фонтанке».





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Комментарии
3
282694747
36 минут
Очередная синекура после подлиза
Гость
17 минут
который был и фигуристом?
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