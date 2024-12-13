В петербургском комтрансе новый зампредседателя по парковкам. Он пришел на место выбывшего Ягудина

Новым заместителем председателя комитета по транспорту стал Михаил Казаков. Раньше он разрабатывал расчетные решения для городов в дочерней компании «Сбера».

По данным «Фонтанки», Михаил Казаков уже вышел на работу. Он будет курировать сектор платного парковочного пространства и организации дорожного движения.



Ранее он был гендиректором компании «Расчетные решения» — дочерней структуры Сбера. Занимался разработкой и внедрением цифровых сервисов для городской среды — в сфере транспорта, ЖКХ и социального питания. В частности, «Расчетные решения» являются учредителем ООО «Сбертройка». До этого Казаков руководил одним из департаментов «Почты России».