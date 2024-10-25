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Задержали замглавы комтранса
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Город Происшествия Суд отправил замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина в СИЗО. Его обвиняют в особо крупной взятке

Суд отправил замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина в СИЗО. Его обвиняют в особо крупной взятке

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3 комментария

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения заместителю председателя комтранса Ренату Ягудину. Он арестован до 16 декабря, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Следствие ходатайствовало об аресте, ссылаясь на попытки чиновника скрыться во время задержания и возможность повлиять на свидетелей, а также двух участников оперативного эксперимента с передачей денег.

Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с изоляцией, приобщив к материалам медицинские справки и положительные характеристики с места работы Ягудина.

Сам он сообщил в суде, что у него гипертония, а в мае он перенес инфаркт миокарда и проходит лечение. Кроме того, у него двое детей — 7 и 14 лет.

По данным «Фонтанки», Ягудин признал вину в получении взятки частично. Чиновник уже уволен.

О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.

Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 миллиона рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
265038733
55 минут
все аресты - только замы, руководители всегда не при чем. Даже если у них мебель из кабинета украдут - скажут ничего не видели, ни о чем не подозревали.
280241717
1 час
всю администрацию СПб надо сменить из-за утраты доверия и отсутствия положительных результатов в жизни города.
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