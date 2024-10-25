Суд отправил замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина в СИЗО. Его обвиняют в особо крупной взятке

Следствие ходатайствовало об аресте, ссылаясь на попытки чиновника скрыться во время задержания и возможность повлиять на свидетелей, а также двух участников оперативного эксперимента с передачей денег.

Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с изоляцией, приобщив к материалам медицинские справки и положительные характеристики с места работы Ягудина.

Сам он сообщил в суде, что у него гипертония, а в мае он перенес инфаркт миокарда и проходит лечение. Кроме того, у него двое детей — 7 и 14 лет.

О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.

Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 миллиона рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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