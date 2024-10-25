Зампредседателя комтранса Рената Ягудина доставили в суд. Заявление на увольнение он уже написал

Замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина днем 25 октября привезли в Смольнинский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки.

Суд заседание по мере пресечения для Ягудина закрыл. Об этом ходатайствовала защита, ссылаясь на тайну предварительного следствия. Представители СК и прокуратуры не возражали.

Как писала «Фонтанка» , следствие ходатайствует об аресте Ягудина. При этом обращает внимание на его прокурорское прошлое и на то, что при задержании он пытался скрыться и избавиться от денег.

О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.

Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 миллиона рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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