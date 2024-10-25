Зампредседателя комтранса Рената Ягудина доставили в суд. Заявление на увольнение он уже написал

Замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина днем 25 октября привезли в Смольнинский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки.
По данным «Фонтанки», заявление на увольнение он уже написал.
Суд заседание по мере пресечения для Ягудина закрыл. Об этом ходатайствовала защита, ссылаясь на тайну предварительного следствия. Представители СК и прокуратуры не возражали.
Как писала «Фонтанка», следствие ходатайствует об аресте Ягудина. При этом обращает внимание на его прокурорское прошлое и на то, что при задержании он пытался скрыться и избавиться от денег.
О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.
Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 миллиона рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
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