Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 766мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Куда пойти на выходных
Нападение в Окее на Космонавтов
Промышленный Петербург
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Зампредседателя комтранса Рената Ягудина доставили в суд. Заявление на увольнение он уже написал

Зампредседателя комтранса Рената Ягудина доставили в суд. Заявление на увольнение он уже написал

2 328
5 комментариев

Замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина днем 25 октября привезли в Смольнинский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки.

По данным «Фонтанки», заявление на увольнение он уже написал.

Суд заседание по мере пресечения для Ягудина закрыл. Об этом ходатайствовала защита, ссылаясь на тайну предварительного следствия. Представители СК и прокуратуры не возражали.

Как писала «Фонтанка», следствие ходатайствует об аресте Ягудина. При этом обращает внимание на его прокурорское прошлое и на то, что при задержании он пытался скрыться и избавиться от денег.

О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.

Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 миллиона рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Dinja436
1 час
Почему качественно строить нельзя? А за деньги кое-как можно? Ответ: надо будет ремонтировать, а это господряды! Я же прокурорское прошлое мне всё можно.
Dinja436
47 минут
Вот они сливки общества! Там посидел, там посидел, теперь присяду и там посижу.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35