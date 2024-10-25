Замглавы комтранса частично признал вину по делу о получении взятки. СК видит его за решёткой

Заместителю председателя петербургского комитета по транспорту Ренату Ягудину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, обвинение Ягудину предъявлено накануне. Он признал вину частично. Следственный комитет готовится выйти в Смольнинский районный суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

В списке аргументов для самой строгой меры пресечения в том числе поведение Ягудина при задержании. Заметив сотрудников УФСБ, он вытолкал из своего BMW посредника, который принёс 2,5 миллиона. Деньги были брошены на асфальт, а водитель попытался скрыться. Не осталось без внимание следствия и более давнее прошлое. Ягудин работал в органах прокуратуры, полученный там опыт, как опасаются, на свободе может быть использован им, чтобы помешать расследованию.

Защита Ягудина считает заключение под стражу чрезмерно жесткой и необоснованной мерой и будет в свою очередь просить о более мягкой мере пресечения.