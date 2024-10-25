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Происшествия Замглавы комтранса частично признал вину по делу о получении взятки. СК видит его за решёткой

Замглавы комтранса частично признал вину по делу о получении взятки. СК видит его за решёткой

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1 комментарий

Заместителю председателя петербургского комитета по транспорту Ренату Ягудину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, обвинение Ягудину предъявлено накануне. Он признал вину частично. Следственный комитет готовится выйти в Смольнинский районный суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

В списке аргументов для самой строгой меры пресечения в том числе поведение Ягудина при задержании. Заметив сотрудников УФСБ, он вытолкал из своего BMW посредника, который принёс 2,5 миллиона. Деньги были брошены на асфальт, а водитель попытался скрыться. Не осталось без внимание следствия и более давнее прошлое. Ягудин работал в органах прокуратуры, полученный там опыт, как опасаются, на свободе может быть использован им, чтобы помешать расследованию.

Защита Ягудина считает заключение под стражу чрезмерно жесткой и необоснованной мерой и будет в свою очередь просить о более мягкой мере пресечения.

О задержании Рената Ягудина «Фонтанка» рассказала накануне. Вскоре после этого официальную информацию выдал СК. По данным ведомства, взятку в 2,5 млн рублей Ягудину контролируемо передали в его машине на улице Черняховского. В обмен он должен был обеспечить подписание контрактов на поставку элементов дорожной инфраструктуры. Увидев оперативников, чиновник выбросил деньги и попытался скрыться, но был задержан. Обыск провели у него в квартире, но не в комитете.

Следствие считает, что Ягудин и его посредник назначили владельцу компании «Фавор-Гарант» Федору Соколову цену в 3,5 млн рублей — за общее покровительство и помощь при размещении закупки лайтпостеров для остановок. 1 миллион из них предназначался именно посреднику. Однако его задержали при получении средств от Соколова и продолжили оперативный эксперимент. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
AKM
7 минут
Почему же в комитете не провели обыск? Уверен, там много интересного. Ваньчков - предшественник Ягудина по курированию платных парковок - вообще целыми днями тусил с иностранным шпионом (как впоследствии оказалось) Мойжесом.
Гость
1 минута
Что за жаргон пошёл: запред коминвеста, замглавы комтранса...
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