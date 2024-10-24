Выбросил деньги на дорогу. Замглавы комтранса взяли при получении 2,5 миллионов рублей от посредника

Стало известно, в чем обвиняют заместителя председателя петербургского комитета по транспорту Рената Ягудина. Как сообщает 24 октября ГСУ СК, чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.

По версии следствия, не позднее сентября 2024 года Ягудин уговорил своего знакомого стать посредником в получении взятки в размере 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За это чиновник якобы обещал содействие при заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября Ягудин, по данным СК, припарковал свой автомобиль на улице Черняховского, в салоне которого получил от посредника 2,5 миллиона. За передачей наблюдали оперативники УФСБ. Когда замглавы комтранса увидел оперативников, он выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться, однако был задержан.

«Следователями проведен обыск по месту проживания Ягудина Р.А., в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения», — говорится в сообщении СК.

«Ведется разбирательство. Комитет по транспорту осуществляет всё необходимое взаимодействие с правоохранительными органами», — прокомментировали ситуацию в комтрансе.

Ренат Ягудин перешел в комитет по транспорту в 2021 году. До недавнего времени он занимался маршрутной сетью общественного транспорта и «Организатором перевозок». В октябре, по данным «Фонтанки», в результате перераспределения полномочий среди замов Ягудин стал курировать дирекцию по организации дорожного движения и центр управления парковками, которыми раньше занимался Дмитрий Ваньчков.

Ранее после встречи в кафе наручники надели на зампредседателя комитета по инвестициям Максима Шарипова. Сам он вину не признает и утверждает, что денег, которые тут же пересчитывали оперативники, он не трогал. Запись, которую ранее публиковала «Фонтанка», это подтверждает.

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