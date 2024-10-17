Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

зап.

 772мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Переложили пальто — через минуту наручники. «Фонтанка» показывает кадры из кафе, где задерживали замглавы комитета по инвестициям

Переложили пальто — через минуту наручники. «Фонтанка» показывает кадры из кафе, где задерживали замглавы комитета по инвестициям

9 449
12 комментариев

Замглавы комитета по инвестициям Максима Шарипова задержали в начале октября. Как сообщал СК, его застали за получением полутора миллионов рублей в кафе в Дегтярном переулке. Сам он, впрочем, на суде заявлял, что денег в руки не брал — «Фонтанка» нашла этому подтверждение на видео.

В распоряжении редакции оказались записи с камер наблюдения кафе в Дегтярном. По полной версии видно, что  предполагаемый взяткодатель пришел на встречу заранее. Почти 20 минут он то смотрит в телефон, то пытается читать книгу. В 17 часов 18 минут появляется замглавы комитета по инвестициям Максим Шарипов, здоровается и садится за столик. По жестам создается ощущение, что Белов что-то доказывает Шарипову, широко размахивая руками, а тот объясняет и даже «раскладывает по полочкам». В какой-то момент Белов перекладывает пальто с одной части дивана на другую — видно, что рука его в этот момент скользнула во внутренний карман, что-то оттуда вынув. Буквально через минуту заходят оперативники.

Судя по всему, Шарипову сказали: «Руки на стол». Он сделал, как просили. Возможно, изначально не поверил, что это не розыгрыш.

Ещё полчаса с ним, уже закованным в наручники, беседовал следователь, после в кадре появились деньги. До этого белый прямоугольник, похожий на конверт, лежал на диване.

По данным СК, 34-летний Максим Шарипов получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за «оказание содействия» в заключении договоров аренды трёх земельных участков без проведения торгов. Деньги передавали через знакомого — его также задержали, но позже отпустили. По утверждению следствия, оперативники застали его за получением очередного транша в 1,5 млн рублей. Сам Шарипов это отвергал, говорил, что пришел попрощаться с другом, который уезжал на СВО из-за долгов.

Читайте подробнее в тексте Деньги под пальто и приятель-мошенник. Как арестовали молодого чиновника с блистательными характеристиками .

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
279959042
1 час
Один жулик сдал другого , а на освободившееся место прийдёт третий … Круговорот воды в природе 🙈
Игорь Протасов
36 минут
Из жизни вертикали власти...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09