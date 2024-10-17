Переложили пальто — через минуту наручники. «Фонтанка» показывает кадры из кафе, где задерживали замглавы комитета по инвестициям









Замглавы комитета по инвестициям Максима Шарипова задержали в начале октября. Как сообщал СК, его застали за получением полутора миллионов рублей в кафе в Дегтярном переулке. Сам он, впрочем, на суде заявлял, что денег в руки не брал — «Фонтанка» нашла этому подтверждение на видео.

В распоряжении редакции оказались записи с камер наблюдения кафе в Дегтярном. По полной версии видно, что предполагаемый взяткодатель пришел на встречу заранее. Почти 20 минут он то смотрит в телефон, то пытается читать книгу. В 17 часов 18 минут появляется замглавы комитета по инвестициям Максим Шарипов, здоровается и садится за столик. По жестам создается ощущение, что Белов что-то доказывает Шарипову, широко размахивая руками, а тот объясняет и даже «раскладывает по полочкам». В какой-то момент Белов перекладывает пальто с одной части дивана на другую — видно, что рука его в этот момент скользнула во внутренний карман, что-то оттуда вынув. Буквально через минуту заходят оперативники.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по всему, Шарипову сказали: «Руки на стол». Он сделал, как просили. Возможно, изначально не поверил, что это не розыгрыш.

Ещё полчаса с ним, уже закованным в наручники, беседовал следователь, после в кадре появились деньги. До этого белый прямоугольник, похожий на конверт, лежал на диване.

По данным СК, 34-летний Максим Шарипов получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за «оказание содействия» в заключении договоров аренды трёх земельных участков без проведения торгов. Деньги передавали через знакомого — его также задержали, но позже отпустили. По утверждению следствия, оперативники застали его за получением очередного транша в 1,5 млн рублей. Сам Шарипов это отвергал, говорил, что пришел попрощаться с другом, который уезжал на СВО из-за долгов.