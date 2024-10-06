Деньги под пальто и приятель-мошенник. Как арестовали молодого чиновника с блистательными характеристиками









Выборгский районный суд Петербурга отправил под арест Максима Шарипова, 34-летнего замглавы комитета по инвестициям. Его, несмотря на арест за взятку, не уволили; и даже написали характеристику о том, что он всё это время добросовестно работал. И это не единственная странность в этом деле.

«Здравствуйте, ваша честь», — сказал Максим Шарипов судье Выборгского районного суда, когда все участники заседания по мере пресечения уже были на месте, но повисла пауза.

Судья Валерия Фатеенкова внимательно посмотрела на подозреваемого и начала заседание.

Зачитывая материалы, она пересказала трудовую биографию 34-летнего чиновника. Начал он работать 12 лет назад — в Агентстве стратегических инвестиций (бывшее подведомственное учреждение комитета). В 2014 году выпускник СПбГУ перешел на работу в комитет по инвестициям в отдел по развитию государственно-частного партнерства. Тогда им руководил Роман Голованов (сейчас он глава комитета по контролю за имуществом). В 2019 году Голованов стал главой комитета по инвестициям, а Шарипов поднялся до его заместителя.

«Следствие просит избрать вам самую строгую меру», — сказала судья Шарипову. Его задержали еще в пятницу, тогда на нем был костюм. Сейчас — толстовка с надписью Stonehenge. На видео с задержания видно, что Шарипов смеется — то ли из-за реакции на стресс, то ли он действительно не понимает, что стало причиной визита оперативников и видит в этом розыгрыш.

«Я полностью не согласен с обвинением. Больше 10 лет нахожусь на разных должностях. У меня блистательные характеристики. Есть благодарности губернатора и председателя комитета», — заявил чиновник. Он добавил, что дома его ждет больная онкологией гражданская супруга с ребенком. Она тоже бывшая сотрудница комитета по инвестициям, теперь работает в строительной компании специалистом по связям с органами власти. Родители Шарипова — пенсионеры, но явно не бедствующие.

По словам Шарипова, на днях к нему обратился его старый приятель Святослав Белов. У него уже были проблемы со следствием (полный тезка Святослава Белова проходит фигурантом по делу о мошенничестве, которое слушают в Кировском районном суде, по другому делу он уже осужден в первой инстанции).

«Белов — мошенник. Он пойман сотрудниками — ему предложили сотрудничество. И он решил под видом обычной встречи со мной в глазах следствия дать мне взятку», — предположил Шарипов. По его словам, они не обсуждали никакие деловые вопросы и уж тем более деньги. Белов, как считает оказавшийся под стражей чиновник, собирался уехать на СВО и просил о встрече и моральной поддержке.

«Он переложил пальто с одной стороны на другую. После этого пришли сотрудники и заявили о том, что идут следственные действия. О том, что там (под пальто) лежат деньги, которые мне планируют передать, я и не подозревал».

Другая версия событий у следствия. Шарипов не просто должен был получить 1,5 млн рублей в пятницу, но и уже взял больше 20 млн рублей за выделение нескольких земельных участков компаниям «Эверестстрой» и «Инженерные технологии». По данным СПАРК, гендиректор первой — Станислав Аракелян, вторую на момент договоренностей возглавлял его отец, Владимир Аракелян. Представлял интересы компаний Эдуард Гришанкин, который сначала передал деньги Белову, а тот в свою очередь должен был отдать Шарипову.

В марте прошлого года компаниям предложили «помощь» в получении без торгов трех участков: пустыря на улице Сикейроса рядом с домом № 10 и двух участков на улицах Рихарда Зорге и Генерала Кравченко.

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Собеседники «Фонтанки» говорят, что этот участок не единожды предлагали коммерсантам под их проекты.

Следствие считает, что Белов встречался с представителем компаний, забирал наличные и позже передавал их Шарипову — согласно материалам, в том числе и на пороге комитета по инвестициям. В сентябре выяснилось, что у города другие планы на участок на Рихарда Зорге, и предпринимателям якобы предложили замену, а заодно и доплатить. После этого Шарипова и задержали.

В субботу, 5 октября, в комитете по инвестициям прошли обыски. Тогда же адвокат Шарипова Мария Воронина смогла связаться с председателем комитета Иваном Складчиковым, и тот подписал на подчиненного характеристику — всё это время он добросовестно исполнял обязанности.

Примечательно, что Шарипова, несмотря на сложившуюся в Смольном практику, не уволили: он остается действующим чиновником. Именно на это обращала внимание следователь, настаивая на аресте, — иначе зампред комитета продолжит заниматься преступной деятельностью. Представитель Шарипова возражала: следствие может ходатайствовать об увольнении, а ее подзащитный занимался взаимодействием с компаниями другого уровня бюджетов.

Собеседники «Фонтанки» отмечают, что Шарипов действительно с точки зрения должностных обязанностей никак не связан с выделением земельных участков. Этот вопрос — в ведении управления инвестиций. Ведомство перешло в комитет по инвестициям из комитета по строительству в 2015 году — передача произошла вместе с руководителем, тогда его возглавляла Ольга Иванова. В 2018 году с Ивановой не продлили контракт, а вместо нее назначили Анну Исакову. Впрочем, собеседники «Фонтанки» замечают, что в управлении до сих пор помнят Иванову, хотя сейчас она перешла на работу в спортивный комитет Смольного.

Непосредственно Шарипов занимался проектами, которые реализуют по ГЧП, — например, ЗСД и трамваем «Чижик». А со всеми коллегами был в хороших отношениях, заявили его защитники. Сам Шарипов утверждает, что уже во время очной ставки у него и у Белова возникли противоречия, какие именно, он уточнил. «Не совпадает многое», — отметил он. Его адвокат добавила, что есть вопросы и к показаниям Белова и Гришанкина, якобы представлявшего предпринимателей: они разошлись даже в сумме взятки.

Тем не менее последний (Гришанкин находится в статусе свидетеля) заявил, что опасается за свою жизнь, поэтому письменно поддержал арест Шарипова. За был и прокурор. В итоге молодого чиновника, так и не уволенного из Смольного, отправили в СИЗО на два месяца.