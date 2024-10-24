В Петербурге задержали замглавы смольнинского комитета

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 24 октября рассказали несколько осведомленных источников.



По их словам, задержание произошло накануне, Ягудин сейчас числится в отпуске. Занимается всем 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. «Фонтанка» выясняет подробности.



Ренат Ягудин родился в 1979 году. С 2001 года работал в органах прокуратуры, а в 2014 году получил должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Вскоре он перешел в комтранс, где возглавил отдел контроля и безопасности на транспорте. В 2016 году перешел на должность директора ГКУ «Леноблтранс» — подведа комитета по ЖКХ и транспорту Ленинградской области.



В 2020 году Ягудин возглавил петербургский «Организатор перевозок», а через год, в период подготовки так называемой транспортной реформы, перешел в комитет по транспорту До недавнего времени он занимался маршрутной сетью общественного транспорта и «Организатором перевозок». Однако в октябре, по данным «Фонтанки», произошло перераспределение полномочий среди замов. Блок Ягудина перешел под управление первого замглавы комитета Алексея Львова, а сам он получил под кураторство дирекцию по организации дорожного движения и центр управления парковками, которыми раньше занимался Дмитрий Ваньчков. В свою очередь, Ваньчкову из блока Львова перешло агентство внешнего транспорта.



Пока неизвестно, к какому периоду работы Ягудина возникли вопросы у силовиков. Но, по данным «Фонтанки», это точно не последние недели. В комитет по транспорту не осведомлены об обстоятельствах дела.



Напомним, это не первый человек в должности замглавы смольнинского комитета, которого задерживали в последнее время. Ранее после встречи в кафе наручники надели на зампредседателя комитета по инвестициям Максима Шарипова. Сам он вину не признает и утверждает, что денег, которые тут же пересчитывали оперативники, он не трогал. Запись, которую ранее публиковала «Фонтанка», это подтверждает.