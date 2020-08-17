В петербургском «Организаторе перевозок» новый руководитель. Раньше он отвечал за пассажирский транспорт в области
Ренат Ягудин назначен директором петербургского ГКУ «Организатор перевозок». Ему предстоит готовить город ко второму заходу на так называемую транспортную реформу.
Как сообщает комитет по транспорту 17 августа, представление Рената Ягудина в должности директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» состоялось в понедельник. Вице-губернатор Максим Соколов поблагодарил бывшего руководителя учреждения Владимира Шведченко за проделанную работу. «Ренат Александрович на протяжении 6 лет трудится в транспортной отрасли и не понаслышке знаком с деятельностью комитета по транспорту и «Организатора перевозок», — заявил глава комтранса Кирилл Поляков. — Уверен, что Ренат Александрович быстро войдёт в рабочий ритм на посту директора «Организатора перевозок» и разберётся со всеми проблемами — как существующими, так и теми, которые ещё только предстоит решить».
Ренат Ягудин родился в 1979 году, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «Юриспруденция». В 2001 году он начал работу в органах прокуратуры, а в транспортную отрасль перешёл в 2014 году, получив должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в СПб ГКУ «Организатор перевозок». В августе того же года он перешёл в комитет по транспорту и стал возглавлять отдел контроля и безопасности на транспорте. В декабре 2016 года назначен на должность руководителя ГКУ «Леноблтранс», которое подведомственно комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области.
С приходом Максима Соколова в Смольный в транспортном блоке произошел ряд ключевых кадровых перестановок. Подробнее о них читайте в материале «Фонтанки».
Ранее предполагалось, что с середины июля в Петербурге пройдет так называемая транспортная реформа: общественный транспорт целиком переведут на регулируемый тариф, изменится маршрутная сетка и требования к подвижному составу. Однако в связи с пандемией коронавируса Смольный принял решение перенести реформу. Действующие договоры с перевозчиками продлили на 2 года.