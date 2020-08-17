В петербургском «Организаторе перевозок» новый руководитель. Раньше он отвечал за пассажирский транспорт в области

Как сообщает комитет по транспорту 17 августа, представление Рената Ягудина в должности директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» состоялось в понедельник. Вице-губернатор Максим Соколов поблагодарил бывшего руководителя учреждения Владимира Шведченко за проделанную работу. «Ренат Александрович на протяжении 6 лет трудится в транспортной отрасли и не понаслышке знаком с деятельностью комитета по транспорту и «Организатора перевозок», — заявил глава комтранса Кирилл Поляков. — Уверен, что Ренат Александрович быстро войдёт в рабочий ритм на посту директора «Организатора перевозок» и разберётся со всеми проблемами — как существующими, так и теми, которые ещё только предстоит решить».

Ренат Ягудин родился в 1979 году, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «Юриспруденция». В 2001 году он начал работу в органах прокуратуры, а в транспортную отрасль перешёл в 2014 году, получив должность начальника Контрольно-ревизионного управления по городскому и пригородному пассажирскому транспорту в СПб ГКУ «Организатор перевозок». В августе того же года он перешёл в комитет по транспорту и стал возглавлять отдел контроля и безопасности на транспорте. В декабре 2016 года назначен на должность руководителя ГКУ «Леноблтранс», которое подведомственно комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области.



С приходом Максима Соколова в Смольный в транспортном блоке произошел ряд ключевых кадровых перестановок. Подробнее о них читайте в материале «Фонтанки».



Ранее предполагалось, что с середины июля в Петербурге пройдет так называемая транспортная реформа: общественный транспорт целиком переведут на регулируемый тариф, изменится маршрутная сетка и требования к подвижному составу. Однако в связи с пандемией коронавируса Смольный принял решение перенести реформу. Действующие договоры с перевозчиками продлили на 2 года.

