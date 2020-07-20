И федеральные станут региональными. Как вице-губернатор Соколов локализовал министерское прошлое в Петербурге
В дирекции транспортного строительства Петербурга новый руководитель, пока в статусе «и.о.». В блоке вице-губернатора Соколова с этой приставкой можно прожить целую жизнь, но федеральный кастинг пройден.
О назначении Евгения Варова «Фонтанка» рассказала в пятницу. На сайте предприятия до сих пор нет полноценного релиза — возможно, потому, что одного исполняющего обязанности сменил другой. Специфика последних назначений такова, что эта приставка может сохраняться за новобранцами довольно долго. Однако конкретно у Варова шансы отбросить её велики: в блок «федерального» вице-губернатора Максима Соколова преимущественно набирают таких же «федеральных» исполнителей; а у главы ДТС с этим все в порядке — в том числе и на семейном уровне.
На сайте дирекции нет не только релиза, но и обычной для таких случаев биографии нового руководителя. Однако это, слава богу, не первое назначение Варова; так что мы точно знаем, что у Евгения Варова есть опыт работы в структуре Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Среди прочего, был он главным инженером ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», которое занимается развитием и содержанием Кольцевой автодороги и федеральных трасс в регионе. Поруководил Варов и Управлением земельно-имущественных отношений.
СПАРК видит, что у Евгения Варова есть и предпринимательское прошлое. Вместе со своей супругой он был учредителем компании «Строоптимизация». В 2017 году предприятие перешло в собственность Михаила Вячеславовича Петушенко. Совпадение по отчествам не случайно — Петушенко является братом Дарьи Варовой. Несложная система уравнений показывает, что оба они — дети Вячеслава Петушенко.
Уровень понятен: Вячеслав Петушенко успел поруководить Дирекцией по строительству транспортного обхода «Санкт-Петербург» (то есть КАД) до того, как ее включили в состав «Упрдор Северо-Запад». Затем был замминистра транспорта Крыма, начальником Федерального управления автодорог «Центральная Россия» Росавтодора, а с 2019 года возглавил правление госкомпании «Автодор», строящей федеральные трассы, включая М-11.
Дирекция транспортного строительства является заказчиком по всей петербургской дорожной стройке, включая метро, и с федеральными историями формально не связано. Так что родственные отношения в данном случае — скорее штрих, подчеркивающий, как дорожная федеральная вертикаль переносится на городскую почву. Те, у кого региональные власти просили денег и кому презентовали проекты, теперь сами вынуждены ограничить свои интересы пределами Петербурга. Для многих это не переезд, а возвращение.
Это наблюдение сделано не сегодня, и триггер очевиден — декабрьский приход в Смольный бывшего министра транспорта Максима Соколова. До федеральной части своей биографии Соколов успел поработать в Смольном, а вернувшись, объединил под своим управлением комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, комитет по туризму и комитет по инвестициям. Прежний председатель остался только в последнем.
Сергей Харлашкин ушел из КРТИ в «Метрострой» примерно в те же дни, когда назначали Соколова. Некоторым собеседникам на рынке казалось, что временно заменивший его зампредседателя Андрей Семчанков может превратиться в постоянную фигуру. Однако тональность очень быстро стала ясна: на руководство комитетом пришел Андрей Левакин, человек с петербургским опытом работы в КБДХ, но что важнее — с опытом взаимодействия с Соколовым на федеральном уровне. Левакин был заместителем еще одного выходца из Петербурга — Ильи Гудкова — в ФКУ «Ространсмодернизация», подчинявшемся Министерству транспорта.
Вскоре в комитете началась перестройка. Из той же «Ространсмодернизации» в комитет пришел зампредседателя Юрий Корнилов. Начинал он свою карьеру в петербургском Агентстве стратегических инвестиций, когда сам комитет по инвестициям возглавлял не кто-нибудь, а Максим Соколов.
В конце мая появились еще двое замов. Дмитрий Карлик повторяет канву «Петербург — федеральный уровень — Петербург» (он работал в Водоканале, а затем — в «Ространсмодернизации»). Александр Богданов похвастаться такой траекторией не может.
Через месяц первым заместителем председателя становится Сергей Баринов. Тут все как по заказу: руководил дирекцией транспортного строительства, а затем был в петербургском филиале «Автодора». Между этим «закрепился» многолетней работой в «Евротрансстрое», одном из основных подрядчиков на КАД.
В подведах КРТИ тоже пошли перестановки. В Центр управления парковками пришел Дмитрий Ваньчков. У него в биографии есть работа в петербургском филиале ФГКУ «Росгранстрой», который также находится в ведении Министерства транспорта.
Ваньчков, кстати, — один из тех, кто совершает затяжной прыжок с приставкой «и.о.». Это не первое такое долгое назначение. Кирилла Полякова в комитете по транспорту ждали несколько месяцев — и он-таки доехал. Поляков успел побыть советником министра транспорта, а кроме того, возглавлял две надрегиональные организации: Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу в России. Интересно, что в руководстве самого комитета таких тектонических сдвигов, как в КРТИ, не произошло, заместители председателя остаются на своих местах. Возможно, дело в том, что у Левакина была фора месяца в три.
Еще одна загадочная пауза относится к Денису Минкину, директору «Горэлектротранса». Дорожного строительства он не чужд, заседал в совете директоров легендарного «Мостостроя № 6». Однако с Соколовым, по крайней мере на первый взгляд, служебная судьба его не связывает; зато связывает с президентом «Курчатовского института» Михаилом Ковальчуком — Минкин был директором национального исследовательского центра. От прихода на должность и.о. гендиректора ГЭТ до полноценного назначения прошло 2 месяца. Некоторые собеседники связывают затянувшуюся неопределенность с тем, что по фигуре Минкина достигали компромисса основные производители электрического подвижного состава.
Внедорожные комитеты Соколова не обошла волна назначений. Комитет по туризму возглавил Сергей Корнеев. Он одинаково знаком и по региональной деятельности (много лет возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии), и по федеральной (руководил департаментом туризма в Минкульте, а затем стал замглавы Ростуризма).
Комитетом по инвестициям уже полтора года руководит Роман Голованов, который начал там работу еще в 2008 году, то есть при Максиме Соколове. Однако с начала года при Голованове появились двое новых заместителей. Один из них — Игорь Девятко. В комитет он пришел еще до самого Голованова, затем поработал в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в регионах, а в марте — вернулся в Петербург и в коминвест. Второй — Андрей Сергеев. Технически он пришел из областного агентства экономического развития. Но в 2013–2016 годах Сергеев занимал должность замглавы управления правового обеспечения и проектов ГЧП все того же Росавтодора.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»