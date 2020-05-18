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18.05.2020 12:35
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«Горэлектротранс» наконец обрел нового директора. Им стал Денис Минкин, которого ждали два месяца

Денис Минкин назначен директором СПб ГУП «Горэлектротранс». Исполняющим обязанности он стал еще 13 марта.

Как сообщил комтранс 18 мая, распоряжение о назначении подписал глава ведомства Александр Головин. Напомним, 12 марта Денис Минкин стал заместителем директора, а 13-го — и.о. директора, после ухода Василия Острякова. Подробнее о том, в какой обстановке происходила кадровая перестановка, читайте в материале «Фонтанки». После этого более 2 месяцев предприятие фактически существовало без официально назначенного директора.

Денису Минкину 55 лет, родился в Ленинграде. В 1982 году окончил Ленинградскую среднюю физико-математическую школу № 393, после чего поступил в ЛЭТИ. После окончания вуза с 1988 по 1993 год трудился в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ. С 1993 по 2003 год он в качестве гендиректора возглавлял группу компаний «Девиз», где занимался операциями на рынке ценных бумаг, был членом комиссии по ценным бумагам правительства Санкт-Петербурга. В 2015 году Минкин возглавил Петербургский институт ядерной физики, а к ноябрю 2017 года стал директором Курчатовского института. Год спустя он покинул эту структуру.

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Комментарии (3)

prittula
По меньшей мере странный выбор.Уверен,что этот человек отличный физик,но разбирается ли он в трамваях и троллейбусах???
hmjo
Ядерный физик, биржевик. Возглавлял НИИ ядерной физики и брокерскую фирму. И в результате переходит на троллейбусы и трамваи. Для чего? Они будут ездить на ядерном топливе? Он создан криптовалюту Горэлектротранса?
Гость
Хорошо
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