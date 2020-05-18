«Горэлектротранс» наконец обрел нового директора. Им стал Денис Минкин, которого ждали два месяца
Денис Минкин назначен директором СПб ГУП «Горэлектротранс». Исполняющим обязанности он стал еще 13 марта.
Как сообщил комтранс 18 мая, распоряжение о назначении подписал глава ведомства Александр Головин. Напомним, 12 марта Денис Минкин стал заместителем директора, а 13-го — и.о. директора, после ухода Василия Острякова. Подробнее о том, в какой обстановке происходила кадровая перестановка, читайте в материале «Фонтанки». После этого более 2 месяцев предприятие фактически существовало без официально назначенного директора.
Денису Минкину 55 лет, родился в Ленинграде. В 1982 году окончил Ленинградскую среднюю физико-математическую школу