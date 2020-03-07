В Петербурге меняется главный по трамваям и троллейбусам. Уголовные дела идут фоном

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Глава ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков 12 марта покинет кабинет директора предприятия. Эту информацию «Фонтанке» подтвердило несколько собеседников в городском правительстве. В его кресло прочат Дениса Минкина, которого части сотрудников предприятия уже представили, как нового руководителя. «Фонтанка» рассказывает, чем отметился человек, 8 лет отвечавший за движение практически всех трамваев и троллейбусов в Петербурге, а также вспоминает, что известно о его возможном сменщике.

Василий Остряков стал директором «Горэлектротранса» (ГЭТ) в 2012 году, покинув государственную «Волго-вятскую пригородную пассажирскую компанию», занимавшуюся перевозкой пассажиров на электричках. Как подсказывают собеседники «Фонтанки», свою роль в приходе Острякова могла сыграть любовь к мотоциклам, которыми из влиятельных людей того времени также увлекался сын экс-градоначальника Алексей Полтавченко. Формальная связь между ними может существовать до сих пор – полный тезка брата Острякова, Пётр является совладельцем компании «ТСГ», где в числе учредителей также значится Алексей Полтавченко.

Как вспоминает один из собеседников «Фонтанки», Петр Остряков и Алексей Полтавченко пытались разработать собственное оборудование и софт для отслеживания геопозиции транспорта, в том числе и с прицелом на возможные тендеры, но их идея в итоге осталась нереализованной. До 2017 года «ТСГ» была связана, как минимум, с одним из подрядчиков ГУП «Горэлектротранс» - компанией «Транспортные решения». Эта компания была создана в 2013 году, и тут же ей несказанно повезло. Фирма без опыта получила контракт на 249 млн рублей от комитета по транспорту на поставку 28 троллейбусов. Владельцем «Транспортных решений» на момент сделки был Александр Фомин, однако после этого «Транспортные решения» перешли в собственность бизнесменов Станислава Леготина и Максима Шевлякова, бизнес-партнеров Алексея Полтавченко и Петра Острякова по небольшой брокерской фирме «БГП Брокер СПб1» (в прошлом году была ликвидирована). Однако компания не смогла справиться со своим единственным заказом на 28 троллейбусов – она поставила «Горэлектротрансу» лишь 4. Комитет по транспорту, который курирует деятельность предприятия, разорвал контракт с «Транспортными решениями». Тем временем, троллейбусы, которые компания все же смогла поставить, начали ломаться. Потребовался гарантийный ремонт, который подрядчик не исполнял.

Впрочем, это не единственный госзаказ, предназначавшийся для «Горэлектротранса» и вызывающий вопросы. Из самых свежих – закупка в лизинг 87 троллейбусов. Подрядчика удалось выбрать только с третьего раза, причем к последней попытке цена достигла своего пика — 2,05 млрд рублей. Интересно то, что ГУП выдвинул необычное требование к интерьеру подвижного состава, в частности, просил обшить часть салона алюминием. Как писала «Фонтанка», под это требование подходит лишь одна существующая модель трамвая – «Адмирал» от ПК «Транспортные системы». Несколько собеседников «Фонтанки» заявили, что в этой компании работает сын директора «Горэлектротранса», однако каких-либо упоминаний в Сети об этом нет. Только с 2014 года по 2018 (данные об этом временном промежутке есть в базе данных СПАРК), ГУП «Горэлектротранс» потратил 53 млрд рублей, из которых 28 — зарплаты. Однако управление транспортным госпредприятием это не только распределение бюджетных средств, но и конкретные решения. На этом поприще собеседники «Фонтанки» вспомнили и об успехах Острякова.

«Сложно назвать важные итоги [эпохи Острякова]. По факту, все проекты, которые были реализованы, это наработки предыдущих руководителей ГЭТ. ТУАХи [троллейбус с увеличенным автономным ходом] стали результатом большой работы в 2011-2012 году, когда от их внедрения отказались из-за низкого развития аккумуляторов и неготовности к промышленным масштабам производителей подвижного состава. Прорывом можно назвать маршрут №60, однако по сути, там ничего сверхестественного не произошло. Так должен работать любой маршрут в городе», – оценивает работу Острякова собеседник «Фонтанки» из городского правительства. В числе заслуг «Горэлектротранса» также вспоминают работу на ЧМ-2018, которая во многом заключалась в обеспечении движения от «Черной речки» до метро «Беговая». Из претензий – капремонт старых вагонов ЛВС-86, при том, что еще 6 лет назад был готов проект по их модернизации со вставкой низкопольной третьей секции, как это делают с трамваями в Хельсинки. Однако проект поставили на паузу и продолжают реанимировать старые высокопольные вагоны, куда пожилым и людям с коляской забираться в разы сложнее. Нельзя не вспомнить и то, что при Острякове накал страстей у рядовых сотрудников чуть не выплеснулся в «итальянскую» забастовку.

В Смольном возможную отставку Острякова пока не комментируют, однако многие из прошлых «ГУПовых» происходили после того, как предприятия проверялись Контрольно-Счетной палатой Петербурга. Так, например, визит государственных аудиторов в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привел к уголовному делу в отношении экс-руководителя предприятия Евгения Целикова. Контрольно-счетная палата проверяла «Горэлектротранс» еще в 2018 году. Проверка также дала начало уголовному дело, возбужденному в октябре 2018 года. В июне 2019 года по материалам дела был задержан замдиректора «Горэлектротранса» Андрей Ростокин. Его дело уже дошло до суда, и будет слушаться там в ближайшие дни в особом порядке, что означает, что он полностью признал вину. По информации «Фонтанки», ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, в последних числах февраля оперативники УФСБ по Петербургу нагрянули в офис компании «ПФК Снарк», одного из укоренившихся подрядчиков «Горэлектротранса». У неё, по данным СПАРК, 9 контрактов с ГЭТ на общую сумму почти в 200 млн рублей. 2 марта был допрошен директор «ПФК Снарк» Владимир Ласточкин. Что интересно: собеседники в транспортном блоке правительства помнят, что среди однокурсников и приятелей вице-губернатора Максима Соколова был полный тезка директора «ПФК Снарк».

Возможный сменщик Главным фаворитом на должность нового директора ГУП «Горэлектротранс» считают Дениса Минкина. По крайней мере в разговорах сотрудников предприятия именно его имя-отчество звучит чаще всего. Для Петербурга и городской хроники это человек не новый. В материалах «Фонтанки» он упоминается в истории с банкротством Кронштадтского морского завода. Вышло так, что 75% всех долгов завода оказались у компании «Музей», как раз в тот период, когда её совет директоров входил Денис Минкин. Одним из его бизнес-партнеров был петербургский бизнесмен Игорь Минаков. Дошло до того, что в борьбу за жизнь Кронштадтского морского завода включилась Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), совет директоров которой на тот момент возглавлял Игорь Сечин. В суде представитель ОСК назвал действия «Музея» «рейдерством». В результате стороны договорились и долг размером в несколько сотен миллионов ОСК выкупила за 385 тысяч рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о судьбе Минкина, в тот момент, когда он стал новым главой Петербургского института ядерной физики, который является филиалом Курчатовского института.