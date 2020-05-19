Хроника объявленного назначения. Кирилл Поляков все-таки доехал до комитета по транспорту

Должность председателя комтранса с 20 мая займет Кирилл Поляков, который с 2013 года отвечал за транспортные связи Петербурга и Ленобласти. С Александром Головиным, который работал в комитете с 2015 года, прощаются по-хорошему - он возглавит совет директоров АО «Аэропорт Пулково».



Кирилл Поляков Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Позиции Александра Головина, у которого 19 мая был последний рабочий день в качестве председателя, казались зыбкими еще осенью, когда только что выбранный губернатор Беглов вывел его из состава правительства. Вместе с ним ушел и председатель комблага Владимир Рублевский. Но «Фонтанка», надо признаться, обсчиталась, когда спрогнозировала скорый уход Головина, не только из правительства, но и из комитета: в итоге первым Смольный покинул как раз Рублевский.



Кирилла Полякова все чаще видели в Смольном; после закрытого вопроса с КРТИ стало понятно, что готовят его к комитету по транспорту, но согласование затягивалось. Так что Александр Головин продолжал стоически сносить удары чиновничьей судьбы в виде срыва контракта на информационную систему управления транспортом (заказчик по нему - комитет по информатизации и связи) и все откладывавшихся конкурсов по транспортной реформе. С приходом пандемии в Петербурге была создана межведомственная транспортная рабочая группа при городском координационном совете по борьбе с COVID-19. Возглавил ее Максим Соколов, его заместителем стал Кирилл Поляков.



Свершилось 19 мая: губернатор наконец подписал назначение Полякова в комтранс. Все разошлись, по всей видимости, ко взаимному удовольствию: Александр Головин возглавит совет директоров АО «Аэропорт Пулково». По словам Максима Соколова, у вновь назначенного руководителя комитета обширный опыт реализации крупных транспортных проектов как общероссийского, так и международного уровней. «Сегодня перед городским транспортным блоком стоят серьезные задачи, - прокомментировал вице-губернатор. - Мы должны сделать шаг вперед в тех непростых условиях, в которых оказались в связи с пандемией, реализовав анонсированные губернатором проекты. Уверен, богатый практический опыт Кирилла Валентиновича в реализации многих федеральных, городских транспортных и дорожных проектах, позволит успешно реализовать все намеченные планы и сделать наш общественный транспорт более комфортным для всех гостей и жителей Санкт-Петербурга». Сам Поляков прокомментировать свои первые шаги на новой должности отказался. По его словам, сначала он сделает это перед сотрудниками комитета, которым его представят 20 мая.



Кирилл Поляков родился в 1973 году; закончил Санкт-Петербургскую государственную Академию холода и пищевых технологий, затем Северо-Западную академию госслужбы, а после магистратуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета». Являясь сыном тогдашнего директора ОАО «Петмол», был совладельцем «Петмол-Инвест». В 2001 году стал депутатом, а спустя два года — самым молодым спикером Заксобрания Ленинградской области. Впоследствии он занимал пост председателя совета директоров Кировского завода, гендиректора инвестиционной компании «Интерпром» , руководил Ленинградской областной торгово-промышленной палатой.



С октября 2013 года Поляков занимает должность генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также входит в состав соответствующего координационного совета. Напомним, именно на его заседаниях городские власти запрашивали федеральное софинансирование для дорожных проектов — в том числе, у Максима Соколова в его бытность министром транспорта. С августа 2017 по август 2018 года Поляков также возглавлял «Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу в России»: в ее юрисдикцию входила, в частности, правительственная гарантия бесплатного проезда на поездах между городами-организаторами мундиаля.



Когда «Фонтанка» поторопилась со сроками ухода Головина, она была права в одном: главное преобразование - а именно транспортную реформу - будет проводить новый глава комитета. Масштабная перестройка тарифной и маршрутной сети отдалялась от Головина, как горизонт, хотя все сроки, вроде бы, были обозначены в документе планирования. О том, насколько город готов объявить конкурсы для перевозчиков в апреле и избавиться от маршруток в июле, много спорили. Остается только гадать: Смольный перенес реформу, сославшись на вирус. Теперь вопрос — как будет обставлено продление нынешней системы. Не все помнят, но действующие договоры уже приходилось продлевать в 2015 году, хотя предполагалось, что маршруты разыграют на конкурсах. Но тогда над городом не довлел федеральный закон, который вообще-то обязывает регионы перейти на единообразную систему тарифов.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»