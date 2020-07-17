В Дирекции транспортного строительства новый руководитель. Исполняющим обязанности директора стал Евгений Варов
Евгений Варов назначен на должность и.о. директора Дирекции транспортного строительства. У нового руководителя снова есть федеральный шлейф.
Назначение Евгения Варова отражено на сайте дирекции. Напомним, до сих пор исполняющим обязанности был Руслан Зайцев. Он занял эту должность в мае после ухода из дирекции Вячеслава Урусова. Сейчас Зайцев на сайте снова представлен как первый замдиректора и главный инженер.
Евгений Варов также раньше был заместителем директора ДТС. Как и многие назначенцы транспортной отрасли в Петербурге последних месяцев, он имеет опыт работы на федеральном уровне. С апреля 2016 года он трудился в структуре Росавтодора; в частности был главным инженером ФКУ Упрдор «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова и начальником Управления земельно-имущественных отношений.
Напомним, после прихода в Смольный бывшего министра транспорта Максима Соколова на должность вице-губернатора в подведомственном ему транспортно-дорожном блоке прошла череда назначений. Как правило, на руководящие должности назначаются люди с опытом работы на федеральном уровне. Это относится и к новому главе КРТИ Андрею Левакину, трудившемуся в ФКУ «Ространсмодернизация», и к его заместителям. Комтранс возглавил Кирилл Поляков, который, в частности, руководил Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу в России.