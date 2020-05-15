В Дирекции транспортного строительства сменилось руководство

Вячеслав Урусов больше не возглавляет Дирекцию транспортного строительства. Это учреждение является заказчиком по строительству и ремонту транспортных объектов в Петербурге.



Информацию о том, что Урусов ушел с должности по собственному желанию, «Фонтанке» 15 мая подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в чьем ведении и находится ДТС. Сам Урусов на звонок корреспондента не ответил. И.о. директора с 14 мая является Руслан Зайцев. Относительно кандидатуры на постоянное руководство дирекцией вопрос решается.