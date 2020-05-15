В Дирекции транспортного строительства сменилось руководство

Вячеслав Урусов больше не возглавляет Дирекцию транспортного строительства. Это учреждение является заказчиком по строительству и ремонту транспортных объектов в Петербурге.
Информацию о том, что Урусов ушел с должности по собственному желанию, «Фонтанке» 15 мая подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в чьем ведении и находится ДТС. Сам Урусов на звонок корреспондента не ответил. И.о. директора с 14 мая является Руслан Зайцев. Относительно кандидатуры на постоянное руководство дирекцией вопрос решается.
Вячеслав Урусов начал работу в дирекции в 2014 году, а возглавил ее в 2016-м. На время его работы в ДТС выпало строительство основных объектов к чемпионату мира по футболу (в частности, продолжения Невско-Василеостровской линии метро и моста Бетанкура), а также новых станций Фрунзенского радуиуса, которые открылись с опозданием прошлой осенью. В начале 2020 года Сергей Харлашкин покинул должность председателя КРТИ и возглавил «Метрострой». Его место занял Андрей Левакин, что повлекло ряд кадровых перестановок. В частности, комитет покинул бывший первый зампредседателя Андрей Семчанков, зато пришел новый заместитель — Юрий Корнилов.
Уход Урусова из ДТС совпал с радикальным сокращением адресной инвестиционной программы города на 2020 год — в том числе и в части дорожных объектов. Из-за эпидемии коронавируса АИП комитета предполагается «ужать» на 8 млрд рублей, большей частью — за счет объектов метрополитена. При этом в полной мере сохранены расходы на текущий ремонт дорог.