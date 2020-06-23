В КРТИ новый первый заместитель. Он возглавлял дирекцию транспортного строительства и работал в «Автодоре»

Сергей Баринов родился в 1968 г. в Ленинграде, окончил Ленинградское высшее военное строительное краснознаменное училище имени генерала армии А. Н. Комаровского. С 1985-го по 1999 год служил в Вооруженных силах России, в 1999–2006-м занимал руководящие позиции в ОАО «Производственное объединение «Баррикада». После этого 2 года — в 2007–2009-м — был директором СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». А затем почти 10 лет занимал должность директора по стратегическому развитию в ООО «ЕвроТрансСтрой».

Назначение Баринова «Фонтанке» 23 июня подтвердили в комитете, он вступил в должность в конце прошлой недели.

Сергей Баринов назначен первым заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Он будет отвечать за стройку, проектирование и перспективное развитие.

С 2019-го по 2020 год работал на федеральном уровне — был заместителем директора Санкт-Петербургского филиала по строительству в государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Последние несколько месяцев занимал должность заместителя директора СПб ГБУ «Мостотрест».



Напомним, после прихода в КРТИ нового председателя Андрея Левакина в комитете началась череда кадровых перестановок. Оттуда ушел первый зампредседателя Андрей Семчанков, а заместителем был назначен Юрий Корнилов, который работал с Левакиным в ФКУ «Ространсмодернизация». Затем в КРТИ пришли еще два заместителя — один опять же из «Ространсмодернизации».

