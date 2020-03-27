В КРТИ новый зампредседателя. Он работал вместе с недавно назначенным главой комитета и вице-губернатором
Юрий Корнилов назначен новым заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Он будет отвечать за экономические вопросы, ценообразование и осуществление закупок.
Как сообщает КРТИ 27 марта, Юрий Корнилов свою карьеру начал в 2006 году, когда стал специалистом в СПб ГУ «Агентство стратегических инвестиций» комитета по инвестициям и стратегическим проектам. Характерно, что в то время комитетом руководил Максим Соколов (позже — министр транспорта РФ, а теперь — вице-губернатор, отвечающий за дорожную отрасль).
С 2012-го по 2019 год Корнилов занимал различные должности в ФКУ «Ространсмодернизация». Заместителем руководителя «Ространсмодернизации» был Андрей Левакин. В феврале он был назначен председателем КРТИ.