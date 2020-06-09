Сергей Корнеев, призванный из рядов Ростуризма руководить восстановлением индустрии гостеприимства в Северной столице, сравнивает туристический бизнес сегодня с локомотивом, который остановился на полном ходу. О том, как будет происходить рестарт отрасли, чиновник рассказал в интервью «Фонтанке».

— В Москве пик заболеваемости пошел на спад, теперь должен пойти у нас. Если серьёзно, то, когда Александр Дмитриевич [Беглов] предложил мне вернуться в Петербург и помочь городу в это нестандартное время, я ни секунды не сомневался. Я много лет работал в Москве, год проработал в олимпийском Сочи, это прекрасные города, очень разные, но наш город я считаю лучшим из лучших. Губернатор поставил много задач: не только по выходу из вирусной ситуации, но и по дальнейшему развитию — сделать всё, чтобы туризм в Петербурге, российский, а потом международный, был предельно диверсифицированным, сформировать много разных туристских продуктов, подготовиться к внедрению единой электронной визы. Я понимаю, как это сделать, так как уже более 25 лет связан со сферой туризма — практически всю сознательную жизнь.

— Сергей Евгеньевич, рады ли вы, что перебрались из Москвы в Петербург именно в это время, поскольку всё-таки у нас режим самоизоляции намного легче и можно гулять не по графику?

— Мировой туризм переживает сейчас абсолютно невиданную ситуацию. До ХХ века 80 % жителей городов, деревень и поселков не выезжали дальше чем 60–80 километров за пределы места жительства. История современного туризма началась после окончания Второй мировой войны: мир стал путешествовать, появились новые возможности и удобное транспортное сообщение. И с 50–60-х годов прошлого века туризм рос каждый год, несмотря ни на какие даже самые серьезные мировые политические потрясения и природные катастрофы. Его экономика росла с небывалой скоростью, и мы могли сказать, что человек XXI века — это человек путешествующий. И этот локомотив, который несся вперед, остановился на полном ходу. К чему это резкое торможение приведет — сейчас главный вопрос. Остановились гостиницы, остановился транспорт, остановилась деятельность туристских фирм, остановилась вся сфера услуг, которая связана с туризмом, как будто Медуза Горгона взглянула — и все окаменело. Никто к этому не готовился, никто не мог это предвидеть, никто не копил никаких финансовых запасов — все работали на растущем рынке, вкладывались в новые проекты, делали инвестиции. Очевидно, что в этом году глобальный мировой рынок упадет и в этом году вряд ли сможет восстановиться.

— Вы пришли в Смольный, когда туризм скорее мертв, чем жив. Не стоит ли переименовать ваше ведомство в комитет по воскрешению или возрождению туризма?

— Несмотря на большие проблемы сегодняшнего дня, я уверен, что в целом туризм восстановится быстро. Но мы не знаем, когда закончится эпидемия и как изменится восприятие людьми окружающего мира. Мы сейчас общаемся с зарубежными партнерами и знаем, что у людей во всех странах, как и в России, есть огромный отложенный запрос на путешествия. Да, люди боятся, да, есть мировые экономические потери от вируса, и они отразятся на бюджете многих семей, а значит — и на среднем чеке. Но все предыдущие кризисы показывали, что туризм не только восстанавливался первым, но и вытаскивал за собой множество отраслей экономики. По данным Всемирной туристской организации, 60 отраслей так или иначе связаны с деньгами туристов. По оценкам авиакомпаний, 70 % пассажиров летают с туристическими целями. По данным Банка России, экспорт услуг по статье «поездки» принес нашей стране 11,5 млрд долларов в 2018, это сопоставимо с экспортом вооружений, леса и почти в три раза больше, чем экспорт цветных металлов, алюминия, никеля, меди.

— Будет ли сезон в этом году в Петербурге? Когда вернутся иностранные туристы и когда российские?

— Есть общая ситуация, которую контролирует Роспотребнадзор, и критерии, которые им установлены. Мы очень активно сейчас изучаем опыт других городов и регионов нашей страны — например, Карелия открыла горный парк «Рускеала», Ленинградская область готова принимать гостей. Мы — город-миллионник, у нас ситуация иная, но к нам уже хотят приехать туристы.

— В Петербурге прямой вклад туризма в ВРП оценивается в 4,4 % — это меньше, например, чем в Париже и Лондоне, где показатель составляет 10 % , так что нам есть куда стремиться. Но есть еще косвенный мультипликативный экономический эффект: гость Северной столицы тратит свои деньги в кафе, в магазине, в аптеке. Конечно, пока мы не можем сделать никаких финальных прогнозов, но губернатор поручил нам уже сейчас проработать все сценарии восстановления отрасли. Мы уже общались со всеми участниками рынка — с водными и авиаперевозчиками, отельерами, турфирмами — и практически полностью сформировали наше видение по рестарту туристской сферы.

Мы предлагаем также начать прогулки по рекам и каналам — на судах с открытой палубой и на закрытой при соблюдении всех требований социального дистанцирования. Сейчас мы обсуждаем с коллегами из комитета по транспорту и судовладельцами возможность ограничения загрузки. Наш основной мотив — если сделать все организованно, то это позволит, прежде всего, регулировать рассредоточение людей по территории Санкт-Петербурга за счет большого количества предложенных экскурсионных маршрутов.

Конечно, мы понимаем, что все наши предложения могут быть приняты только при условии благополучного развития эпидемиологической ситуации. Рестарт отрасли может начаться с работы для жителей города. Мы готовы открыть для горожан офисы Городского туристско-информационного бюро, где можно будет заказывать индивидуальные экскурсии с гидом или получать аудиогиды. Планируем начать с индивидуального или семейного обслуживания по различным городским маршрутам на открытом воздухе. Потом численность групп может увеличиться до 5–15 человек. Использование устройства «радиогид» позволит соблюдать социальную дистанцию.

— Да, к нам едут и жители других регионов, но это командировочные гости. Конечно, они могли бы, поселившись в гостиницах, воспользоваться индивидуальными экскурсиями. Но пока мы не готовы сказать всем «приезжайте»: мы дорожную карту только разработали и должны согласовать со штабом наши предложения. Следующим шагом мы будем запускать межрегиональный туризм. Когда это произойдет, сложно сказать — мы идём пешком по минному полю с этим вирусом. Но мы хотели бы, чтобы это случилось при благоприятной ситуации через две недели после того, как мы попробуем запуск экскурсионных услуг для петербуржцев.

— Но мы уже сейчас видим, что в Петербург начинают ехать из Москвы и других регионов, так как у нас нет карантина для приезжих. Готов ли город их принимать и открыть рестораны, музеи, парки?

Еще мы хотим запустить санаторно-курортные учреждения — для горожан и [для жителей других регионов] по направлениям. Обладая медицинскими лицензиями, они имеют регламенты работы со всеми карантинными мероприятиями. Сделаем это сразу, как только нам согласуют такую возможность.

Только потом мы ждем туристов из всех регионов России, как организованных, так и индивидуальных. Мы вместе с Ростуризмом хотим предложить такой магистральный бренд как «Русская Балтика» — это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград. И Петербург мог бы стать «магнитом» в этом продукте. Будем предлагать активные виды отдыха — трекинг, велопрогулки, а также оздоровительный и медицинский туризм. Наш свежий морской воздух и сосновый лес полезны для легких. Например, в Курортном районе Санкт-Петербурга более 40 санаторно-курортных учреждений на 13–15 тыс. мест. Это единственный в мире курортный комплекс на такой северной широте.



Я готов поддержать предложение министра культуры Ольги Любимовой по открытию парков при федеральных музеях. Можно это сделать через туристские экскурсионные прогулки, чтобы избежать массовых скоплений людей. Что касается самих музеев, то этот вопрос не в нашей компетенции, но здесь мы полностью солидарны с министерством культуры и комитетом по культуре Санкт-Петербурга, которые свои предложения, как знаем, подготовили.



— Где будут питаться туристы — только в своих гостиницах? Бюджетные отели зачастую не предполагают такой сервис.



— Да, питание будет организовано в гостиницах. Это уже возможно на основе рекомендаций, принятых федеральным Роспотребнадзором. Но мы считаем логичным разрешить работать и летним открытым площадкам ресторанов, и предлагаем это сделать вместе с началом экскурсионного обслуживания — для жителей города, а потом и для внутреннего туризма.



— Когда ждать иностранных?



— Мы к этому уже сейчас готовимся. Ростуризм сделал целый ряд предложений по либерализации визового режима. С 1 января по поручению президента должна заработать единая электронная виза на территории всей Российской Федерации. На совещании по транспорту президент поручил, чтобы к 1 октября все необходимые нормативные акты для этого были уже приняты. Это позволит нам выйти «с опережением» на международный туристский рынок с предложениями на следующий сезон. По единой визе в России можно будет находиться 16 дней, это позволит Петербургу развиваться в качестве тревелхаба. Мы обсуждали несколько брендов, которые выйдут на международный рынок, — это «Русская Балтика», о которой я уже рассказывал, это «Русский Север», и Петербург здесь — это ворота в русскую Арктику. Мне что-то подсказывает, что природа и экология, свежий воздух, северный климат найдут своего путешественника и будут востребованы в поствирусном мире. Мы уже сейчас прорабатываем с Ростуризмом и нашими коллегами из Мурманской, Архангельской областей и других северных регионов проведение в Санкт-Петербурге в октябре первого международного арктического медиафорума. Надеемся, что к этому моменту все получится. Хотим привезти сюда международных travel-блогеров, travel-телеканалы, вроде National Geographic. Покажем им Петербург, отвезем в Мурманск...



— То есть в этом году иностранные туристы в Петербурге вряд ли появятся?



— Вы хотите услышать дату? Скажите, когда закончится вирус, я скажу, когда восстановится международный туризм. Наша задача сейчас — использовать период локдауна для того, чтобы выйти на мировую арену с востребованными и актуальными именно в поствирусном мире предложениями. Мы начинаем развивать вариации предложений с мультимодальной перевозкой — поездами в Ленинградскую область, Новгород, Псков и Карелию, Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области и другие регионы. Сеть авиационного сообщения и маршрутов «Ласточек» поможет ускорить этот процесс. Мы должны использовать любые возможности и готовить предложения по путешествиям разных ценовых категорий, которые уже обсуждаем с аэропортом Пулково, авиаперевозчиками, РЖД и речными круизными компаниями.



— Есть ли понимание, как обеспечить безопасность и путешественников, и местных жителей? Нужно ли, к примеру, требовать результаты тестов на COVID-19 от приезжающих?



— Рекомендации для гостиниц, санаториев и транспорта уже определены Роспотребнадзором, делать что-то дополнительно смысла нет. Сейчас мы обсуждаем введение добровольной классификации гостиниц Safe Travel. Всемирный совет по туризму предложил такой стандарт. Мы работаем вместе с Федеральным агентством по туризму, в том числе над внедрением в Санкт-Петербурге декларативной добровольной системы сертификации, как это сейчас во многих странах мира делается. Safe travel — безопасный туризм, прежде всего это нужно не только для объектов туристской индустрии, но и для гостей. Турист будет видеть не только то, что гостиница открыта, но и что здесь безопасно. В сознании у многих идет борьба между желанием куда-то поехать, подышать свежим воздухом или пройтись по городу и мыслями о безопасности. И мы должны сделать так, чтобы туристы, не опасаясь, приезжали в Петербург.



— То, что вы описываете, — это ренессанс организованного группового туризма, в то время как мы до этого наблюдали довольно четкий тренд на индивидуальный туризм. Выходит, вирус в какой-то степени на руку туроператорам?



— Ну почему организованного? Возможность использовать аудиогид и заказать экскурсовода предполагает и индивидуальный туризм. Любые виды услуг должны развиваться в Санкт-Петербурге.



— Есть ли оценка, как упадут доходы Петербурга от туризма в 2020 году? И хватит ли у отрасли запаса прочности, чтобы выжить без иностранных путешественников?



— В 2019 году оборот сферы туризма в Санкт-Петербурге составил 375 млрд рублей. Мы можем потерять вплоть до всей этой суммы, если ситуация с вирусом будет развиваться по самому негативному сценарию. Мы уже потеряли май — один месяц высокого сезона и половину июня. Сейчас загрузка гостиниц находится на уровне 1–2 % , и то за счет командировочных. Валютная выручка въездного туризма в Санкт-Петербург составила в 2019 году не менее 2,9 млрд долларов, это та часть, которую мы недополучим, если международные границы не будут открыты. Что касается внутреннего, то вилка потерь составляет от 30–40 % в оптимистичном сценарии до 70 % в негативном.



— Ряд видов экономической деятельности в этой сфере был внесен в список пострадавших отраслей. Но не все могут воспользоваться льготами — крупные отели не подпадают под определение малого бизнеса, небольшие хостелы не всегда имеют нужный ОКВЭД, операторы прогулок по рекам и каналам и вовсе не вошли в перечень. Есть ли у вас идеи, как им помочь?



— Предложение по включению в перечень пострадавших отраслей водных перевозчиков уже внесено в правительство. На тот момент, когда составлялся перечень, навигация еще не началась, и они не могли рассматриваться как пострадавшие.



Отель нельзя отключить просто так, вытащив шнур из розетки. Есть коллективы, которые десятилетиями формировались, есть кредиты. Меры по налогам были предложены, в первую очередь на федеральном уровне. На городском уровне мы вместе с отельерами подготовили предложения и будем предлагать их на рассмотрение. Мы также хотим предложить ввести субсидии для турорганизаций, разрабатывающих новые туристские продукты. Многое из этого обсуждается в Москве — президентом поручено сделать отдельный раздел «Туризм и гостиничное хозяйство» в Национальном плане восстановления экономики.



— Можете ли вы дать совет петербуржцам — как планировать свой летний отдых? Надеяться на открытие границ, покупать билеты в Крым или не ехать дальше дачи?



— Мы надеемся, что отдыхать в этом году можно будет во всей России. Федеральные операторы готовят чартерную программу по России, в том числе в Хакасию — это абсолютно новая история, и она реально интересная. Мы с коллегами на Северо-Западе работаем над линейкой межрегиональных маршрутов и планируем развивать комбинации во всех форматах — «Петербург и Ленинградская область», «Петербург — Псков — Новгород», стратегические бренды «Серебряное ожерелье», «Русская Балтика» и «Русский Север». Это поможет дальше продвигать Петербург и совместно привлекать туристов в наш город и соседние регионы. Думаю, мы сможем сформировать не менее двух десятков предложений как для организованных групп, так и для индивидуальных путешественников.



— Поговорим о более долгосрочных планах. Ваши предшественники заявили ряд масштабных проектов — это и воссоздание речного вокзала, и собственный круизный оператор, и парк развлечений на Горской, туристический кластер в Кронштадте. Допустим, коронакризис закончился. Какие из этих начинаний вы готовы продолжить?



— Все эти проекты мы прорабатывали вместе. Работая в Ростуризме, я никогда не терял контакт с родным городом. Есть некоторые моменты, которые придется пересматривать: ситуация с вирусом, очевидно, внесет коррективы. Когда будут ясны итоги сезона, мы должны будем пересчитать все показатели по экономике и внести изменения в государственную программу развития туризма в Санкт-Петербурге. Но я уверен, что экономика туризма восстановится очень быстро, и мы рассчитываем при благоприятном развитии ситуации в течение следующего года — полутора выйти на докризисные показатели.



В дальнейшем несколько направлений абсолютно точно будут приоритетными — прежде всего то, что связано с морской и водной тематикой. Санкт-Петербургу очень нужна современная речная инфраструктура. Морские круизные проекты тоже в нашем приоритете. Также мы будем развивать нишевые виды туризма: событийный, спортивный, медицинский и другие. Многообразие и приведет к повышению среднего чека.



— В прошлом году у Петербурга появился новый метабренд, визуальная часть которого вызвала бурные дискуссии среди горожан и участников рынка. На ваш личный взгляд — образ оказался удачным для продвижения города?



— Любая визуализация бренда всегда вызывает критику. Я для себя изучал историю туристских брендов и понял, что история всегда одинакова — как с Эйфелевой башней, которую сначала все критиковали, а теперь это бренд Парижа. У нас есть несколько образов города. Это «город белых ночей», гениальный бренд, который был создан специально для туризма советским «Интуристом». В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, высокий сезон был другим. Летом в город гости не приезжали, а приезжали зимой — на Масленицу, Рождество, когда проводились императорские балы, балы разных сословий, давались премьеры в театрах. Есть другие визуальные образы — ангел Петропавловской крепости, кораблик Адмиралтейства, разведенные мосты — но как их в торговую марку преобразовать?



Разработчики метабренда Петербурга консультировались в том числе и со мной. Сама концепция, на мой взгляд, абсолютно правильная, но визуализация логотипа в восприятии людей отодвинула все остальное. Для себя я еще не определил [отношение к бренду], надо тестировать на целевых аудиториях, смотреть, как это приживется. Логотип успешен, если он используется коммерческими компаниями — в сувенирной продукции и так далее. Мы сейчас оформили один из павильонов [информационно-туристистического офиса], когда мы сможем его открыть, посмотрим на реакцию гостей города и наших партнеров. Будем тестировать и, если поймем, что лого не используется и не воспринимается, то будем обновлять, привлекая специалистов в области графики и дизайна.



Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»