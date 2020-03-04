Смольный изменил свои планы на промзону в Горской. Инвестора на 50 миллиардов рублей не нашлось, и теперь чиновники сделали проект более дорогим — с Древней Русью и монорельсом.

О новом облике площадки «Горская» «Фонтанке» стало известно из презентации, которую сейчас изучают в банковском сообществе Петербурга. Власти предлагают вложить 80 миллиардов рублей в развитие 130 га в историческом районе под Сестрорецком. Ранее развивать предлагалось на 50 га больше. Новый проект предполагает строительство 1,3 млн м2 недвижимости. В феврале этого года комиссия по внесению поправок в генплан одобрила перевод бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений «Горская» в зону деловой застройки.

Фото: wikimedia.org

Прежняя версия инвестпроекта была презентована на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Сегодня город уже не предлагает строить экологический кластер и часть спортивных комплексов. Нет теперь в нем и места медицинскому кластеру в рамках развития медицинского туризма, отмечает экс-глава комитета по туризму Петербурга Андрей Мушкарев, который участвовал в разработке первой концепции. Взамен резко увеличился проект яхтенной марины, появился исторический тематический парк, а объем запланированных гостиничных номеров удивляет экспертов — сразу 10 тысяч, что составляет почти четверть от сегодняшнего номерного фонда всего Петербурга. Редевелопмент «Горской» подразумевает под собой довольное большое разнообразие функций. Тут нашлось место как развлекательно-спортивным комплексам, так и офисам, включая специальный IT-кластер. И даже крытому горнолыжному склону. Одна из ключевых и дорогих частей — яхтенная марина и морской вокзал. В проекте просчитана финансовая модель — капитальные вложения и предполагаемые сроки окупаемости. Воплощать мечты Смольного в жизнь предлагают в три этапа.

Сначала инвесторам предлагается построить тематический парк, разбитый на три исторические зоны: «Деревня Русь», «Российское государство» и «Российское империя». Всего 17 тыс. кв. м аттракционов и более 63 кв. м выставочных и развлекательных площадей. По крайней мере часть 60 тыс. кв. м коммерческих зданий отводится под IT-кластер. Также на этом этапе планируется 2300 гостиничных номеров. Первая очередь проекта займет чуть менее 60 га и обойдется в 15,6 млрд руб. Транспортное сообщение внутри парка предлагается организовать при помощи легкой железной дороги или монорельса. На втором этапе предлагается освоение 27 га территории коммерческими площадями и еще 1600 гостиничными номерами, а также строительство крытого горнолыжного спуска площадью 182 тыс. кв. м. Обойдется все это в сумму, аналогичную инвестициям на первой стадии, — 15,6 млрд. На завершающем, третьем этапе запланировано самое дорогое — зона яхтенной марины, морской вокзал, а также более 300 тыс. кв. м коммерческих площадей и дополнительные 5000 гостиничных номеров. И это все обойдется уже в 52 млрд руб. Расчетный срок окупаемости каждого из этапов от 13 до 16 лет.

Предполагаемый поток клиентов проектируемого туристического центра оценивается в среднем 25 тыс. человек в сутки, или около 9 млн человек в год. Прежняя концепция предполагала освоение 170–180 га заброшенной ныне территории. Общая площадь объектов строительства тогда оценивалась скромнее, в 700–900 тыс. кв. м, а объем инвестиций — в 50 млрд руб. Сообщалось, что одним из резидентов культурно-делового кластера может стать «Газпром». Курировал проект ныне экс-вице-губернатор Олег Марков. «"Горская" — это самая перспективная территория для создания новых беспрецедентных туристических возможностей нашего города, в том числе организации первой яхтенной марины международного класса на Балтике со строительством пунктов пропуска через государственную границу», — объяснял тогда Марков. Как рассказал Андрей Мушкарев, в Горской располагается несколько крупных частных предприятий, которым перед стартом проекта придется переехать. К примеру, у автотранспортной компании «Третий парк» на арендованной земле в Горской расположены стоянки и ремонтная база. С транспортниками уже начинались переговоры по поводу предоставления альтернативного участка, вспоминает он, но взаимопонимания с властями не достигли: ни один из предложенных вариантов перевозчика не устроил. Сейчас в «Третьем парке» воздержались от комментариев «Фонтанке».

А шесть причальных стенок принадлежат стивидорной АО «Трест механизации строительных работ» (ТМСР). Как сообщила «Фонтанке» представитель компании Ольга Лошкова, на совещаниях с предыдущим вице-губернатором Марковым обсуждалось два варианта развития событий. В первом случае речь шла о выкупе имущества инвестором, что вызывало большие сомнения. Проект не предполагает строительство жилья, а в этом случае вложения в набережную — это глубокий минус для бизнеса. Второй вариант: город в обмен отдает собственникам где-то другое имущество или территорию. Но и тут есть проблемы, и с выбором адекватной замены, и с юридическими механизмами такой процедуры. «Понятная же схема появилась только при вице-губернаторе Максиме Соколове. На совещании в Смольном прозвучал проходной вариант, то есть третий, и, на наш взгляд, самый разумный: компании сами будут привлечены и сами будут участвовать в проекте. В любом случае, нужна совместная концепция», — говорит Лошкова. Если же вернуться к параметрам концепции, то у Андрея Мушкарева есть сомнения насчет востребованности заявленного количества гостиничных номеров.

«Туристический поток — да, есть, существенный, но всё же сезонный и зачастую групповой и экскурсионный. Локация на сегодняшний день не самая туристическая и очевидная, нет достопримечательностей и природной красоты, как в случае с Сестрорецком, Зеленогорском, Репино, Кронштадтом, девелопмент которого также активно обсуждается в настоящее время», — разделяет эти опасения руководитель направления гостиничного бизнеса JLL, Russia & CIS Яна Уханова, отмечая дальний горизонт планирования проекта в 15–20 лет.

фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская» фрагмент концепции создания тематического парка на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская»

А вот идеологи реновации «Горской» не видят тут никаких проблем. Новые гостиничные номера собираются строить синхронно с ростом туристического рынка Санкт-Петербурга, рассказали «Фонтанке» в аппарате помощника губернатора Олега Маркова. При этом особенно подчеркивается, что строить апартаменты там никто не собирается. Предполагается, что и городу тоже придется потратится на транспортную и инженерную инфраструктуру. По предварительным расчетам, обойдется это в 9 млрд рублей. Цифру актуализируют ближе к запуску проекта. По данным представителя Маркова, объем затрат на «Горскую» превышает 60 млрд. рублей. А вот сумму в 80 млрд рублей, что фигурирует в презентациях для инвестбанкиров, не называют. Впрочем, в аппарате оговариваются, что 60 млрд не учитывают возможные затраты на выкуп земельных участков, и отмечают, что новый вариант концепции все еще находится в стадии развития.