автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

По информации 47news, Министерство культуры РФ заключило десять контрактов по проекту, который должен войти в историю. Подведомственное учреждение, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ), с 17 по 20 апреля провело закупку у единственного поставщика, предоставляющего услуги разработки проектной документации по различным видам реставрационных работ в городе Кронштадте.

Так, подрядчиком в трёх лотах стала известная компания «Геоизол». Фирме доверили инженерные изыскания в фортах «Император Александр I», «Кроншлот», «Пётр I». ООО «Реставрационные проектные мастерские» будут вести архитектурно-археологические обмеры этих же объектов. Обследованием фундаментов и конструкций займётся «Ресгео». ООО «Коневские реставрационные мастерские» будут делать проект реставрации форта «Кроншлот». На всё это из бюджета уже выделено 220 миллионов рублей.



Судя по портфелю заказов, самой крупной организацией из представленных четырёх является «Геоизол». Фирма давно на рынке, зарегистрирована в Санкт-Петербурге, только в прошлом году было заключено договоров на полмиллиарда рублей, среди заказчиков в том числе Управление делами президента и Эрмитаж.

Впрочем, основное тут не в игроках, а в том, что мы, похоже, наконец становимся свидетелями начала проекта создания туристического кластера «Кронштадт. Остров фортов».

Привести в порядок город-крепость, зародившийся при Петре Первом, пытаются второе десятилетие. Как писала «Фонтанка», дело сдвинулось после того, как в апреле 2019 года была создана одноимённая автономная некоммерческая организация, учредителями которой стали комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и Минобороны — как в собственном лице, так и в лице Управления имуществом специальных проектов. Членом рабочей группы, с задачей найти инвесторов, является член правления Газпромбанка Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ. В минувшем феврале из бюджета России на реконструкцию двух фортов выделено 4,5 млрд рублей, всего речь изначально шла о вложениях до полутриллиона.



По данным 47news, 13–14 мая с деловым и непубличным визитом кронштадтские форты посетила делегация из пары десятков лиц архитектурно-строительного сектора города. Среди них присутствовали сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский, руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, генеральный директор «Геоизола» Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Возрождение» Максим Яровой, представители Министерства культуры и заместитель директора Института материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

Генеральный директор «Геоизол» Елена Лашкова подтвердила 47news участие компании в проекте, но заметила, что говорить о нём нужно с осторожностью.

«Можно считать, что старт дан. Но имейте в виду, концепция ещё не очень сложилась. Ясно, что будет создан музейный комплекс, однако все его очертания по-прежнему можно рассматривать условно и приближенно. Все свои изыскания мы выполним до конца года, раньше получится вряд ли», — рассказала она.

По словам Лашковой, в перечне концепций есть и вариант, представленный Институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. «Москвичи вообще очень серьёзно подходят к вопросу», — добавляет она. Кстати, говоря о встрече двухнедельной давности, Лашкова заметила, что такие события происходят довольно часто, но носят, скорее, символический характер. «Представители общественности рассказывают о своём видении, обмениваются мнениями. У Бориса Пиотровского роль такая же, как и у всех нас, он даёт свои идеи», — объяснила она одну из самых знаковых российских фамилий в списке гостей Кронштадта.



Ещё одним любопытным звеном кажется участие в выездах бизнесмена Максима Ярового. По данным 47news, его интерес к реконструкции Кронштадта вполне очевиден. В холдинге есть горное управление, базирующееся в одноимённом карьере «Возрождение» в Выборгском районе Ленобласти. Там разрабатывается гранит, а без этого материала вряд ли можно представить будущие работы на каменных фортах. Ни подтвердить, ни опровергнуть у Максима Ярового эту гипотезу не удалось, так как у него не нашлось времени на беседу с корреспондентом.

47news ознакомился со стостраничной концепцией от упомянутого Института наследия. Как показалось автору, некоторые участники будущей концессии уверены, что её могут взять за основу в будущих периодах.

За последний год было представлено несколько вариантов возрождения Кронштадта, и каждый новый превосходил по амбициозности следующий. Ещё в прошлом июне идеи поселить здесь океанариум, дирижабледром, канатную дорогу и гостиницу воспринимались как нечто грандиозное, но всё же в перспективе реальное. Сегодня, когда на будущее с пессимизмом смотрят главы всех государств, установки могут стать приземленнее.



Обращает на себя внимание, что разработчики новой концепции решили настолько идти в ногу со временем, что заранее оставили в нём место для коронавируса. Дело в том, что «Форт Александр I» в 1896 году был исключён из списка оборонных сооружений Кронштадта и приспособлен под особую лабораторию. Здесь учёные изготавливали вакцины против чумы, а затем — холеры. Второе имя — форт Чумной.

Одну из экспозиций предлагают посвятить тому, как Россия боролась с эпидемиями и пандемиями. Согласно идее, посетителя хотят погрузить в атмосферу работы по спасению людей от смертельной болезни. До такой степени, что испытавший эффект присутствия должен пережить катарсис. «Тот удачливый посетитель, кто преодолел «испанку» или «вич», становится участником борьбы с коронавирусом», — описывают авторы концепции примерный принцип условной экскурсии.

Вообще, они настаивают, что проектировщикам не нужно во всем идти на поводу у архитекторов «Студии 44» и ориентироваться на создание здесь гостиницы с пятизвёздочными номерами. По их мысли, пространство нужно превратить в живой музей, где люди смогут трогать предметы. В крайнем же случае, если предпринимательский дух победит, намекают, что отель можно наполнить элементами экспозиции, рассказывающей об истории отечественного флота и о всё той же вечной теме придумывания лекарств от смертельных болезней. Оставили место появлению театрально-концертной зоны во дворе форта. Изначально говорилось, что это станет основным мотивом здешней архитектуры.

«Вопрос о канатной дороге, способной соединить гостиницу с Кронштадтом, остаётся открытым», — заключают в Институте наследия.

Форт «Пётр I» должен будет поведать об истории создания мин и пороха. Эта веха в истории настолько отразилась в головах авторов концепции, что одну из экспозиций хотят назвать «Остров фейерверков». Здесь могут устраивать тематические праздники. В целом же бывшая «Цитадель» должна превратиться в музейно-парковый комплекс.

Третий форт — «Кроншлот», — по всей видимости, возьмёт на себя гостиницу и ресторан Петровской эпохи. Как изюминка подаётся то, что ряд её номеров будет носить условно-мемориальный характер и оформляться как каюты российских адмиралов. Также тут есть место экзотическому ресторану, стилизованному под таверну XVIII века, желательно предлагающему кухню Петровской эпохи.

Другое дело, что ранее неоднократно упоминались планы на частные инвестиции, но климат финского взморья все-таки не предполагает крупных вложений в причалы для яхт, гостиниц. В конце концов, с конца осени и до начала весны вокруг фортов — лед.



Так что всё, что не будет занято практическими элементами вроде мест для еды или проживания, займут музеи. Если в конечном варианте победит именно этот сценарий, кажется, все три форта превратятся в громадное подобие Эрмитажа, но со своей спецификой и направлением. Хотя, судя по написанному, авторы не сильно настаивают. В общем заключении сказано, что, согласно опыту, подобные идеи реализуются часто на 20–30%, а результат в 50–60% считается очень хорошим. Юлия Гильмшина, 47news