Ренат Ягудин перешел из «Организатора перевозок» в комитет по транспорту Петербурга

По данным «Фонтанки», назначение уже произошло. Ранее из комитета ушел другой заместитель — Валерий Молодец. Ягудин возглавил «Организатор перевозок» летом 2020 года, сменив Владимира Шведченко. До этого он руководил ГКУ «Леноблтранс», которое подведомственно комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области. Обязанности директора «Организатора перевозок» временно исполняет замдиректора Лариса Прокофьева.

Напомним, в 2022 году в Петербурге должна пройти реформа транспортного обслуживания, связанная в том числе с изменением маршрутной сети. Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».



Ранее заместитель председателя КРТИ Алексей Гончаров перешел на работу в комтранс, где будет курировать администрирование штрафов за неправильную парковку. Это происходит в рамках реформирования транспортного блока Смольного: в комтранс переводят транспортное планирование, организацию движения, а также управление парковками, меняют куратора и соответствующие учреждения.

