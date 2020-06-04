Комтранс набирает вес. «Подведы» КРТИ хотят передать в ведение комитета по транспорту — «как в Москве»

По информации «Фонтанки», 4 июня в Смольном должно было состояться совещание транспортного блока в недавно обновленном составе. Помимо вице-губернатора Максима Соколова и председателей двух профильных комитетов, были приглашены руководители Дирекции организации дорожного движения, Центра транспортного планирования и Центра управления парковками. Это не случайно: трем этим учреждениям, возможно, предстоит скоро сменить куратора и уйти от КРТИ к комтрансу.

Совещание, по словам собеседников «Фонтанки» в Смольном, в итоге сняли с графика — но по организационным причинам, а не по идейным. Вопрос перераспределения полномочий активно обсуждается на протяжении последней пары месяцев, говорят они, и активизировался после окончательных назначений в комитетах.



«Мы в постоянном режиме работаем над тем, чтобы улучшить все операционные процессы внутри транспортного и дорожно-строительного блоков, — неопределенно ответили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Соколова. — Это важно в первую очередь для обеспечения комфортного и безопасного передвижения наших пассажиров и всех участников дорожного движения. В связи с чем, для достижения данной цели, организационные структуры могут быть разные. В настоящий момент пока ещё рано говорить о конкретных решениях».



Чем занимается Центр транспортного планирования (ЦТП), понятно из названия: помимо собственно планирования, это также мониторинг работы транспортного комплекса, проведение исследований, разработка целевых программ и предложений по развитию отрасли. С Дирекцией организации дорожного движения тоже интриги особой нет: знаки, светофоры, объезды, ограничения, разметка — все это епархия ДОДД. Соответственно, и объем расходов у ДОДД куда больше: если ЦТП заключает контрактов на пару десятков миллионов в год, то дирекция — на миллиард-полтора. В бюджете на 2020 год субсидии этим двум учреждениям прописаны в размере 80 млн и 260 млн соответственно.



С Центром управления парковками (субсидия — 360 млн) не все так просто. Изначально он тоже занимался непосредственно тем, что велит название, — в том числе пилотной зоной платной парковки в центре. Многострадальный проект наконец стал равен самому себе лишь этой весной, когда после нескольких лет вольницы КРТИ получил возможность штрафовать неплательщиков. Параллельно на ЦУП повесили еще и велодорожки. Это направление развивалось, может быть, не в таком абсурдном ключе, как платная парковка, но тоже противоречиво. Настолько, что прошлой осенью КРТИ решил забрать строительство и ремонт велополос и передать его своему «тяжелому» подведу — Дирекции транспортного строительства. Но процесс застопорился, а новая жизнь платной парковки, по данным «Фонтанки», придала и новый аппаратный вес ЦУП.



Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что разделение предложено делать по столичной модели. Напомним, департамент транспорта Москвы берет на себя всё касающееся собственно общественного транспорта, а также парковки, выделенные полосы, велопрокат, организацию движения и так далее. Со стройкой и ремонтом в столице все более запутанно, их делят между собой департамент строительства, департамент ЖКХ и благоустройства и департамент по капремонту.

