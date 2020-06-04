Комтранс набирает вес. «Подведы» КРТИ хотят передать в ведение комитета по транспорту — «как в Москве»
В Смольном обсуждается реорганизация транспортного блока правительства. Основная идея — разделить стройку и все, что имеет отношение к организации движения; исполнителей подбирают.
По информации «Фонтанки», 4 июня в Смольном должно было состояться совещание транспортного блока в недавно обновленном составе. Помимо вице-губернатора Максима Соколова и председателей двух профильных комитетов, были приглашены руководители Дирекции организации дорожного движения, Центра транспортного планирования и Центра управления парковками. Это не случайно: трем этим учреждениям, возможно, предстоит скоро сменить куратора и уйти от КРТИ к комтрансу.
Совещание, по словам собеседников «Фонтанки» в Смольном, в итоге сняли с графика — но по организационным причинам, а не по идейным. Вопрос перераспределения полномочий активно обсуждается на протяжении последней пары месяцев, говорят они, и активизировался после окончательных назначений в комитетах.
«Мы в постоянном режиме работаем над тем, чтобы улучшить все операционные процессы внутри транспортного и дорожно-строительного блоков, — неопределенно ответили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Соколова. — Это важно в первую очередь для обеспечения комфортного и безопасного передвижения наших пассажиров и всех участников дорожного движения. В связи с чем, для достижения данной цели, организационные структуры могут быть разные. В настоящий момент пока ещё рано говорить о конкретных решениях».
Чем занимается Центр транспортного планирования (ЦТП), понятно из названия: помимо собственно планирования, это также мониторинг работы транспортного комплекса, проведение исследований, разработка целевых программ и предложений по развитию отрасли. С Дирекцией организации дорожного движения тоже интриги особой нет: знаки, светофоры, объезды, ограничения, разметка — все это епархия ДОДД. Соответственно, и объем расходов у ДОДД куда больше: если ЦТП заключает контрактов на пару десятков миллионов в год, то дирекция — на миллиард-полтора. В бюджете на 2020 год субсидии этим двум учреждениям прописаны в размере 80 млн и 260 млн соответственно.
С Центром управления парковками (субсидия — 360 млн) не все так просто. Изначально он тоже занимался непосредственно тем, что велит название, — в том числе пилотной зоной платной парковки в центре. Многострадальный проект наконец стал равен самому себе лишь этой весной, когда после нескольких лет вольницы КРТИ получил возможность штрафовать неплательщиков. Параллельно на ЦУП повесили еще и велодорожки. Это направление развивалось, может быть, не в таком абсурдном ключе, как платная парковка, но тоже противоречиво. Настолько, что прошлой осенью КРТИ решил забрать строительство и ремонт велополос и передать его своему «тяжелому» подведу — Дирекции транспортного строительства. Но процесс застопорился, а новая жизнь платной парковки, по данным «Фонтанки», придала и новый аппаратный вес ЦУП.
Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что разделение предложено делать по столичной модели. Напомним, департамент транспорта Москвы берет на себя всё касающееся собственно общественного транспорта, а также парковки, выделенные полосы, велопрокат, организацию движения и так далее. Со стройкой и ремонтом в столице все более запутанно, их делят между собой департамент строительства, департамент ЖКХ и благоустройства и департамент по капремонту.
Есть и еще одно сходство, оно же — сложность. В Петербурге хотят передать от МВД комитету по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с неправильной парковкой и предусмотренных ч. 5 ст. 12.16 КоАП.
Совещания идут с февраля, уже получено согласование от профильных ведомств и, как говорят источники, даже есть приблизительный макет униформы. Процесс предполагается организовать так: Городской мониторинговый центр с помощью парконов на общественном транспорте и Центр управления парковками в лице двух дюжин автоэкипажей возьмут на себя фиксацию. Комитет на основании этого будет автоматически выносить постановления о правонарушении. Тот же КРТИ должен будет предоставить три десятка инспекторов, чтобы вместе с 160 эвакуаторами комитета по вопросам законности обеспечить эвакуацию автомобилей. Всего структуру комитета и ЦУП потребуется нарастить более чем на 200 человек, в устав центра внести соответствующие изменения, закупить оборудование, форму, подобрать помещения для людей и техники. Не говоря уже о межведомственном сотрудничестве и модернизации информационных систем.
В общих чертах это опять же повторяет столичную систему: там при дептрансе создана Московская административная дорожная инспекция, которой МВД и передало полномочия по ч. 5 ст. 12.16 КоАП. Другое дело, что в петербургском проекте сейчас значится именно вертикаль КРТИ — Центр управления парковками. Если ЦУП передадут комтрансу, то возникает развилка. Либо, по московскому варианту, место КРТИ в этой модели займет комитет по транспорту; либо при КРТИ надо будет создавать новую структуру для фиксации нарушений вместо ЦУП.
Напомним, с приходом бывшего министра транспорта Максима Соколова в Смольный началась волна назначений. Председателем КРТИ стал Андрей Левакин, знакомый Соколову по работе в федеральной «Ространсмодернизации»; оттуда же в комитет пришли позже несколько заместителей. В комитет по транспорту, после долгих согласований, все-таки назначили Кирилла Полякова. Он успел побывать советником Соколова, а также плотно работал с ним в Дирекции по организации транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Почти одновременно Денис Минкин был назначен директором одного из главных «подведов» комитета — «Горэлектротранса».
В тех учреждениях, что пока курирует КРТИ, тоже начались изменения. С руководителем Дирекции транспортного строительства Владимиром Урусовым не продлили контракт, сейчас его обязанности исполняет Руслан Зайцев. Это как раз менее принципиально — строительный ресурс никто у КРТИ не забирает. На местах остаются глава Центра транспортного планирования Рубен Тертерян и Дирекции организации дорожного движения Валерий Мушта. А вот в Центре управления парковками снова перемены: у Сергея Куканова в апреле закончился контракт, теперь
Напомним, летом прошлого года Смольный отчитался о недовыполнении программы по развитию транспортной системы города. Среди всех индикаторов самое большое отставание было по трем: развитие велосипедных полос, велопроката, а также удовлетворенность петербуржцев качеством обслуживания на городском пассажирском транспорте.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»