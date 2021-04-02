Транспортную реформу разделили на 20 порций. Смольный определился с маршрутами, деньгами и кондукторами

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», комтранс определился с маршрутами и количеством лотов, на которые намерен разбить пока что коммерческую, а с 2022 года социальную автобусную сеть. От экстремального варианта, при котором к столу допускали только перевозчиков с 300 машинами в кармане, все-таки отказались. До антимонопольного идеала, при котором расцветают 1000 цветов, не дотянулись.



Маршруты Постреформенная маршрутная сеть уже рассчитана и готова к объявлению аукционов. Речь идет о проекте изменений в правительственное постановление № 64, которое содержит «мануал» реформы транспортного обслуживания — документ планирования. Его утвердили еще в прошлом году, когда к изменениям подступали в первый раз. Тогда предполагалось, что всю сеть, которую по аукционам отдадут коммерческим перевозчикам, разделят на 364 маршрута. В итоге реформу перенесли на середину 2022 года, именно тогда закончатся продленные контракты города с коммерсантами. Документ планирования опять решили скорректировать; в основном, говорят в комитете, убрать дублирование маршрутов «Горэлектротранса» другими видами транспорта, а также учесть выросшие за год улицы и дома — как, к примеру, троллейбусный маршрут по продолжению проспекта Ветеранов.



Всем коммерсантам в новой версии предстоит соревноваться за 349 автобусных направлений.

К 2025 году закончатся контракты и городских «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса», будет что-то вроде «второй волны» реформы с заключением новых договоров. В конце концов в Петербурге сложится следующая картина: будут подписаны контракты на 364 уже существующих социальных автобусных маршрута (в это число входит и «Пассажиравтотранс» и коммерсанты), 47 троллейбусных и 40 трамвайных. Часть — в 2022-м, часть — в 2024-м.



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В добавление к этому появится ровно 100 новых маршрутов автобусов (5 из них — в 2024 году) и 2 новых троллейбуса: № 51 (ж/д станция Ручьи — ул. Николая Рубцова) и № 52 (станция метро «Старая Деревня» — Арцеуловская аллея).

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Отменить придется 238 маршрутов автобусов, из них 222 — с буквой «К». Если сравнивать с предыдущей версией документа планирования, то видно, что из списка отмены убрали те, которые и так уже исключены из реестра комтранса, но при этом подвели под гильотину 15 новых номеров.



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Поменяют трассу 51 существующего автобусного маршрута, этот список также отличается от прошлогоднего варианта. Но самое заметное — в перечне изменений появились троллейбусы (№ 9, 23 и 47), а также 40-й трамвай. Кроме того, переписаны стартовые или конечные точки ряда номеров: № 45 (будет «Удельная» — Малая Десятинная ул.), 61 (Челябинская улица), 124 (Белорусская ул. — «Девяткино»), 131 (Ладожская ул. — Молокозавод № 4), 197 (Звездная ул. — Московская Славянка), 335А (Заводской пр. — Центральная ул.) и 47-го троллейбуса (поедет от Малой Балканской до станции «Московские ворота»).



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Сроки



Те, кто следит за судьбой транспортной реформы в Петербурге, не спрашивают как, а спрашивают — когда. Как и с реформой обращения с отходами, город эффектно готовился войти в новую жизнь вместе со всей страной, но в итоге из Госдумы сообщили — можно подождать до 2022 года (в случае с транспортом отсрочку дали всей стране). В итоге на новую модель не стали переходить прошлым летом. После этого встал вопрос, как Смольный и перевозчики будут проводить ближайшие 2 года. План был безупречный: полгода на доработку документов, аукционы на новую маршрутную сеть объявляем в январе 2021-го, в марте подписываем контракты — и у компаний еще 15 месяцев на то, чтобы купить подвижной состав, а также нанять, одеть и побрить водителей.

Споткнулись довольно быстро — на стадии документов. «Организатор перевозок» в октябре 2020-го заключил контракт на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания, подрядчиком стал «Институт "Стройпроект"». Сроки были заведомо нереальные — объемный документ с расчетами по всей колесной жизни Петербурга надо было подготовить за 2 месяца. Работу принимают до сих пор, выставляя штрафы (судя по документам на сайте госзакупок, в январе затребовали 164 тысячи рублей). Однако стадия, которая позволяет утвердить изменения в документ планирования, пройдена. В его проекте указаны следующие сроки: новые маршруты установить в июне, а контракты по действующим заключить в августе 2021-го. В комтрансе рассчитывают в июне уже поставить все подписи, оставив перевозчикам год на подготовку.



Пассажиропоток



Все это в итоге привязано к пассажиропотоку, его оценка регулярно уточняется. Например, еще в феврале 2021 года в комтрансе ходили следующие цифры: в нормальном октябре 2019 года «Пассажиравтотранс» развозил в день 947 тысяч человек, в ковидный год — по 747 тысяч, в реформенном 2022-м должен достичь 980 тысяч. По «Горэлектротрансу» значилось такое: 977 тысяч — 772 тысячи — 940 тысяч. Остальное — коммерсанты, которым после реформы и придется перейти на новые рельсы: на своих социальных маршрутах они в 2019 году возили 427 тысяч человек ежедневно, а на автобусах с буквой «К» — 300 тысяч (это самое слабое звено формулы, так как она видит только оплату «Подорожником», очень много поездок остаются неучтенными). Соответственно, на обновленной и объединенной сети, где не останется места коммерции, ждали в 2022 году по 1,25 млн пассажиров, а на всем наземном транспорте — 3,17 млн.



С тех пор формулу уточнили. По ней получается, что в 2022 году пассажиропоток на всем общественном транспорте Петербурга практически не изменится по сравнению с 2019-м — 5,5 млн человек ежедневно. С небольшими колебаниями получается следующее: 2,3 млн на метро, 1,05 млн — на трамваях и троллейбусах, 1,1 млн — на автобусах «Пассажиравтотранса» и столько же — на «коммерсантах». Комтранс прогнозирует переток части пассажиров нынешних коммерческих маршрутов в трамваи и метро. Практически не изменится на этой стадии среднее время в пути (около 55 минут) и коэффициент пересадочности; он составит 1,2 — именно столько раз в среднем пассажирам приходится менять транспорт, чтобы добраться из точки А в точку Б.



Подвижной состав Одно из традиционных узких мест реформы — закупка подвижного состава: на 349 новых маршрутов по новым контрактам выпустят только новые автобусы. За год надо закупить 2800–2900 единиц, это зависит от расписания, которое еще предстоит уточнить. Из них 1800 — большого класса (со стопроцентно низким полом), 1100 — среднего (с 2/3 низкого пола; совсем низкие сюда может привезти только ЛиАЗ, а это бы означало ограничение конкуренции). Как специю в этот двухчастный салат добавят малый класс — порядка 10 машин, вероятнее всего — «Газель Сити». Они поедут на практически пустые маршруты, вроде 320-го, где суточный пассажиропоток измеряется 15–20 пассажирами. Комтранс практически знает их в лицо, включая инвалида-опорника. Остальные требования касаются комфорта — весь комплект по безопасности, климатическому контролю, подсчету пассажиров, информационному обеспечению, умение «приседать» перед низкой остановкой и т. п. Насчет Wi-Fi пока неясно, услуга в тестовом режиме оказалась не самой востребованной; возможно, ее оставят на туристических маршрутах.



Такие автобусы могут привезти как минимум четыре производителя — КамАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Волгабас. В их производственных планах на год Петербурга нет, но в комтрансе в данный момент проводят встречи с руководителями заводов и утверждают, что каждый из них выразил готовность хоть в одиночку закрыть потребность городских перевозчиков, так как их мощности недозагружены. 2 месяца назад комитет сообщал, что производители Таможенного союза могут произвести для Петербурга за год 2 400 автобусов большой вместимости (по тысяче — ГАЗ и МАЗ и 400 — КамАЗ).



Интересный момент касается топлива. «Фонтанка» рассказывала о наполеоновских планах транспортного блока, который начал вписывать требование об использовании сжиженного природного газа в контракты (экономический блок даже дошел до того, что въезд на дизеле в центр города будет запрещен, но транспортники не впечатлились). Комитет по транспорту обратился в Минтранс для разъяснений по 158-му приказу министерства, которое рассказывает, как формировать начальную стоимость контракта по перевозкам. Причина — необходимость пересчитать дизель в газ. Это не блажь, говорят в комитете, к реформе готовятся со следующим тезисом: газ везде, где его можно обеспечить инфраструктурой. Это значит, что если нефтяники подсуетятся и закопают резервуары с СПГ на релевантном количестве станций, то процент экотранспорта может составить хоть 60% от всего подвижного состава, хоть 90.



Лоты

Комтранс уже обсудил количество лотов с антимонопольной службой, и это не формальность.

«Фонтанка» писала, что год назад маршруты предполагалось разбить на 42 лота. За время пандемийной отсрочки Смольный переосмыслил эти планы; дело в том, что контракты заключаются на 6 лет, и менять объем работ в этот срок без расторжения можно лишь на 10%. Если в том или ином районе придется открывать или снимать маршруты — например, из-за появления нового жилого комплекса или дороги, — контракт придется расторгать и проводить процедуру заново. Желая избежать этого, Смольный предложил укрупнить лоты, чтобы даже серьезные подвижки внутри них не превышали 10% от общего объема. Та что на выходе и лотов должно было появиться не 42, а 8–10. У ФАС свои критерии, и, чтобы обойти их, Петербург должен был обосновать, почему здесь не могут работать 50 контрактов.

Еще в начале года комтранс представил эти планы на профильном заседании в Смольном. Получалось, что средний лот — это 275 автобусов и более 50 тысяч километров в день. Потянуть такое могли только «крупняки» — как местные, так и столичные, которые проводили рекогносцировку еще во время предыдущего захода на реформу.



В новом же сценарии — 20 лотов: 10 крупных (240–250 автобусов каждый) и 10 поменьше (19–45). Они будут сформированы по территориальному принципу. По данным «Фонтанки», интерес уже выражают не только члены петербургской большой тройки (Питеравто, Третий парк, ПТК), но и московские компании.

Финансирование Качели, на которых уже несколько лет колеблется реформа, влияют на финансирование. Пока деньги просматриваются на 2 года вперед: 12,3 млрд рублей заложены в бюджете на выплаты по контрактам с перевозчиками в 2022 году и 24,5 млрд — в 2023-м. Напомним, эти расходы и ограничиваются, смысл брутто-договоров в том, что субсидий город не выдает, а выручку забирает себе.



Однако вероятнее всего, комитет будет просить добавки, причем уже начиная со следующего года. Всего предполагалось, что потребуется 193 млрд рублей на 6 лет, но комтранс попробует выйти на 209 млрд. Самыми требовательными годами должны стать 2026-й — около 38 млрд и 2027-й — 40 с небольшим.



Остановки и выделенка



«Фонтанка» писала, что одной из частей реформы является создание приоритета для общественного транспорта — проще говоря, новых выделенных полос. В 2021–2022 годах — на 4,6 км, до 2023 года — более чем на 60 км, а затем до 2028 года — на 22 км. Параллельно комитет начинает выгонять с этих полос незваных гостей. На семи автобусах в качестве эксперимента установили камеры контроля выделенной полосы, составили списки допуска, чтобы вместе с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений видеть нарушителей и отправлять протоколы. Сейчас таких единиц транспорта с большим братом на борту — уже 70.



На смену маршруткам, которые останавливались где придется, должны прийти автобусы, которые могут высаживать и принимать пассажиров только на остановках. Их не хватает, надо еще более 200 хотя бы до 2023 года — с флажком, павильоном или с карманом. Последнее — самое дорогое, когда-то стоимость создания одной такой остановки с переносом сетей и земляными работами оценивалась в 10 млн. По последним оценкам комтранса, самая дорогая остановка в Петербурге не должна стоить больше 3,5 млн.



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Между тем карман не панацея: если рядом с ним не по правилам запаркована машина, то автобусу большого класса не заехать туда и не выехать, не заняв при этом 2–3 полосы (иногда встречную). Так что по московскому примеру исследуют вариант с антикарманом: автобус едет как едет к вынесенной полуостровом автобусной остановке, а утопленный карман справа — как раз для парковки.



По данным «Фонтанки», неясна судьба 47 адресов, где павильоны должны появиться в июле 2022 года: по большей части, речь идет о градостроительных ограничениях, и 8 участков просто расположены на землях частной собственности в Славянке.



Оплата и кондукторы



О невеселых приключениях разрекламированной комплексной информационной системы управления транспортом «Фонтанка» писала: город ее так и не принял по контракту с подрядчиком, так что и оплата идет по прежнему принципу. Тем сложнее будет выполнить еще одну установку комтранса: в июле 2022 года он надеется войти в реформу вообще без оплаты проезда наличными. По данным чиновников, ее доля в общем объеме ничтожна и выручка от сбора наличности зачастую оказывается ниже зарплаты кондукторов. Прорабатывается вариант оплаты по QR-коду с телефона.



Кондукторов на той маршрутной сети, которая запустится с 2022 года на месте нынешней коммерческой, не будет. Брутто-контракты, на которые посадят перевозчиков, означают, что они все деньги будут получать от бюджета за транспортную работу, а всю выручку — отдавать бюджету. Так что компания и водитель не будут заинтересованы ни в количестве пассажиров, ни в том, чтобы все они оплачивали проезд. Этим мог бы заняться город, однако эксперимент, который провел комтранс, показал: традиционно не платят 10 процентов всех пассажиров — часть просто по забывчивости, хотя у них есть льготные билеты или билеты длительного пользования. Казна скорее готова себе позволить эти 10% «зайцев», чем кондуктора в каждом автобусе. Так что отлавливать неплательщиков будут порядка 200 контролеров.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»