Иногда они возвращаются через ЗакС. Разработчики так и не включенной инфосистемы для общественного транспорта снова подходят к Смольному

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

ООО «Аником» 3 декабря презентовало в Законодательном собрании проект комплексной информационной системы управления общественным транспортом. Обещает экономию в 20 с лишним миллиардов для бюджета, рекордный срок запуска, упоминает и заветное — big data. Все бы ничего, если бы учредитель компании уже не потратил несколько лет и сотен миллионов на разработку системы-тезки, не лишился контракта со Смольным и не ушел с ним в суды. Теперь невод забрасывают во второй раз.



Приглашение из сердца законодательной власти Петербурга редакция получила на днях: в стенах Мариинского дворца решили презентовать проект комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ ГППТ или еще проще — КИСУ). Кроме журналистов и представителей разработчика — компании «Аником», обещали присутствие представителей Смольного. «Фонтанке» доподлинно известно, что еще за день до мероприятия некоторые профильные чиновники не собирались ни на какую презентацию и, как и журналисты, пытались взять в толк, при чем здесь ЗакС. Но парламент показал, что умеет держать данное — не важно кому — слово.



В полдень Белый зал Мариинского был полон: камеры, нескольких счастливцев из числа СМИ усадили прямо за стол (что редко бывает), целая коллекция депутатов фракции «Единая Россия» и даже вице-президент ОСК Давид Адамия, в прошлом глава аппарата губернатора. Напротив — спикеры «Аникома». Профильная делегация из Смольного во главе с «транспортным» вице-губернатором Максимом Соколовым и главой комитета по информатизации Станиславом Казариным появилась в последний момент. Чиновников бережно рядом с собой усадил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.



Дискуссии или какого-то острого обсуждения не вышло и, видимо, не предполагалось. Хотя парламентарии, как могли, старались занять гостей беседой. Юрий Бочков, к примеру, интересовался, как новая система поможет в борьбе с коронавирусом; Дмитрия Тугова интересовали перспективы интеграции общественного транспорта Петербурга и области; Сергей Купченко просил совета, так как «внедрение любых новых систем «человек — техника» требует опережающего законодательного обеспечения, чтобы снять возможные конфликты». Но в ответ получил: тут уж вам виднее. Владимир Носов уточнял, предполагает ли система отказ от «Единой карты петербуржца», — вопрос с запрограммированным ответом, о чем ниже. Показалось, когда слово дали журналистам, парламентарии наконец вздохнули с облегчением.

Смольнинские хранили упорное молчание. Максим Соколов с интересом разглядывал затейливую лепнину сводов Белого зала, лица остальных, возможно из-за масок, выглядели угрюмыми. Слово взял спикер ЗакСа. «У нас в Древнем Риме был так называемый закон памяти. Когда император очередной приходил, он закон презентовал — забыть о том, что сделано до него. Интересный закон. Я к чему это говорю: когда меняется руководитель, от этого бизнес не должен страдать, — говорил он, и это «у нас в Древнем Риме» звучало внушительно. — Когда в Заксобрание — единственную точку опоры для простых людей — приходят и говорят: «Рассудите, помогите, чтобы поступили по справедливости, по совести и по закону, в том числе», я обратился к выдающимся техническим специалистам».



В адрес Максима Соколова из уст председателя парламента прозвучало много лестного: вице-губернатора уважают в России, он не просто эффективный руководитель федерального уровня, а еще и очень разумный человек. Далее последовала просьба: посмотреть на систему еще раз. На этом презентацию объявили завершенной. Никто из чиновников так и не попросил слова.

Причина настороженности Смольного понятна. Идея внедрить КИСУ успела отметить пятилетие. Предполагалось, что она должна заменить существующую систему электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и автоматическую систему управления городским общественным транспортом (АСУ ГПТ). Разработкой по контракту со Смольным занимался входящий в группу «Штрих» «НТЦ Измеритель». Но в сентябре 2019 года чиновники признали систему не готовой к эксплуатации, а в декабре того же года тогдашний глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара перед самым уходом в Министерство цифрового развития объявил о расторжении контракта на сотни миллионов рублей и потребовал вернуть аванс. С тех пор сменились кураторы и цифрового, и транспортного блока в Смольном, отсюда и античные отсылки спикера.



Авторы сегодняшней презентации совсем не чужие «Измерителю», половина в уставном капитале «Аникома» принадлежит все той же «Штрих Групп». Вторая половина — у АО «Аиса ИТ-Сервис», которое по заказу Смольного развивает и сопровождает систему «Единая карта петербуржца». На вопрос, чем новая КИСУ отличается от той, к которой у чиновников возникло столько претензий и которую они отказались принимать, представители разработчика ответили кратко: «Она просто лучше». «Добавление big date решает очень много городских проблем. Например, организация движения транспорта, мы можем хоть каждый день складывать 2, 3, 4,10 млн поездок в базу данных и дальше потом обезличено смотреть, куда едет конкретный гражданин...» — пояснил гендиректор «АИСА ИТ-Сервис» Иван Шелковый. На прямой вопрос, является ли старая разработка базой для новой, ответил таким же прямым: «Являются ли «старые» Windows базой для более поздних операционных систем?»



Гендиректор входящей в концерн «Аником» «Штрих-М» и глава «Измерителя» Андрей Журавлев, в свою очередь, продемонстрировал две толстые стопки листов: первоначальное техзадание, с которого начинали 3 года назад, и ТЗ, которое получилось через год работы КИСУ ГППТ: «Оно примерно в три раза отличается».



Разработчики обещают, что свежая система позволит расширить способы оплаты проезда, в том числе с помощью QR-кода, PayPal, смартфонов, а система оплаты будет интегрирована в сервисы «Единой карты петербуржца». В КИСУ включат возможность оплаты парковок, информацию о наличии свободных мест на них, пробках, ДТП в реальном времени. Авторы гарантируют развертывание системы уже к июлю 2021 года, интеграцию мобильного приложения в августу, а «женитьбу» системы с городским парковочным пространством — уже в октябре того же года. Запуск, обещают разработчики, сэкономит городской казне более 20 млрд рублей до 2025 года, даст бюджету еще около пяти млрд после перехода на бескондукторную систему и более трех млрд ежегодно — в виде оплаты за парковки.

Запуск КИСУ ранее увязывали с транспортной реформой; в итоге в 2020 году не случилось ни того, ни другого. Однако что-то все же происходило. В частности, Смольный в ноябре сообщил, что приступает к разработке сервисной модели управления городским транспортом, внедрять хотят в 2021–2022 годах. Она призвана заменить именно АСУ ГПТ, а «сервисность» означает, что заказчик покупает не систему, а услугу: владельцы программного обеспечения предоставят пользовательский доступ к нему, возьмут на себя техническую поддержку и разработают открытые протоколы взаимодействия. Казалось, страница КИСУ с этого момента окончательно перевернута.



Андрей Журавлев выразил уверенность, что сервисная модель — «некорректный, неправильный путь». «Если взять опыт крупных городов России, увидите, что лет 15 назад они пошли по сервисной модели и в итоге попали в зависимость от монополиста», — заявил он. При этом Иван Шелковый заверил, что разработчики готовы к кооперации с любыми партнерами, в том числе и с сервисной моделью.



Представители Смольного выглядели так, словно из приличия присутствовали на чужом семейном празднике и томились в ожидании десерта. В комтрансе на вопросы «Фонтанки» лишь лаконично ответили, что идею рассмотрят на рабочей группе и что существует несколько аналогичных предложений, в том числе — из Москвы. Принимать решение будут в следующем году — опять же в связке с вводом новой транспортной модели.



Несмотря на транспортный контекст, заказчиком по разработке КИСУ, как и всех государственных информационных систем, был и остается комитет по информатизации и связи. Его представители имеют возможность встречаться с бывшим подрядчиком не только в Мариинском дворце, но и в суде: «Измеритель» оспаривает одностороннее расторжение контракта, утверждая, что комитет требовал выполнения дополнительных работ, которые не были поименованы в техзадании, а также уклонялся от приемки и отключил подрядчика от серверов. В этом смысле председатель комитета Станислав Казарин, вероятно, чувствовал себя наиболее неловко. Просьбу ответить на пару вопросов встретил решительным «нет». «Фонтанка» направила запрос в комитет с просьбой оценить перспективы сотрудничества с разработчиком представленной системы.



Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

