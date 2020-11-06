На бензине въезд запрещен. Смольный хочет закрыть центр города для неэкологичного транспорта

Чиновники намерены форсировать перевод на газ, водород и электричество не только общественного, но и частного транспорта. Но экологические грезы рискуют упереться в отсутствие инфраструктуры.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив /коллаж

О том, что власти Петербурга могут запретить въезд в исторический центр города автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин 6 ноября. По его словам, этот пункт может быть включен в соглашение Смольного с Газпромом о развитии сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АНГКС) в Северной столице.

Предложение внес экономический блок. По мнению чиновников, такая мера поможет стимулировать развитие экологических видов транспорта — электромобилей, а также машин с двигателями на водороде и газе.



В качестве возможного старта реформы обсуждается 2023 год, но более вероятен 2025-й. Ограничения будут вводиться поэтапно. Начнут с грузовиков и такси. Следом доступ в центр ограничат для автобусов с двигателями на бензине и дизеле. Затем очередь дойдет и до частного транспорта, отметил Евгений Елин.

В день смерти знаменитого писателя Михаила Жванецкого, нельзя не отметить, что экономический вице-губернатор, судя по всему, так и не послушал мнение «начальника транспортного цеха», то есть Максима Соколова. В аппарате транспортного вице-губернатора «Фонтанке» подтвердили, что «переход городского автобусного парка на экологические виды топлива сегодня прорабатывается». «Буквально на днях мы получили новый белорусский автобус на газомоторном топливе, в декабре он будет в тестовом режиме работать на улицах города», - отметили в аппарате Соколова. А вот ограничения на въезд любого вида транспорта в центр города транспортный блок пока не обсуждал. «Такая возможность не рассматривается», - подчеркнули собеседники «Фонтанки».



Но у экономического блока припасен весомый аргумент. Заботу об экологии чиновники искусно соединили с главным хитом 2020 года — пандемией коронавируса. Петербург стабильно входит в пятерку городов с максимальным объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта, сообщил Евгений Елин в ходе торжественного открытия АНГКС Газпрома на ул. Салова 6 ноября. Примерно 50–90% частиц в выхлопе дизельных двигателей имеют ультрамелкий размер, что способствует их свободному проникновению в ткани легких. «Сегодня борьба с вирусом — это не только производство лекарств и развитие медицинской системы, но и чистота воздуха. Открытие газомоторных заправочных станций — это большой вклад в борьбу за наше здоровье», - заявил он.

Сначала автобусы, потом заправки

Предложенные нововведения не выглядят на 100 процентов несбыточными. Ограничения для грузовиков — не такое уж новшество. Уже сейчас внутри КАД запрещено свободное движение грузовых машин с массой от 8 тонн: для них нужно получать специальный пропуск. А с 1 января будет введён запрет на движение грузового транспорта экологического класса Евро-3 и ниже.



Планы по газификации общественного транспорта в Петербурге облечены в правительственные документы с 2014 года. «Фонтанка» подробно описывала экологические грезы Смольного, но на проектные мощности программа так и не вышла. Уже сейчас по улицам должны были ездить 619 автобусов на газе. Пока их у «Пассажиравтотранса» вчетверо меньше — 163, еще 65 моделей ЛиАЗ должны приехать до конца года.

В следующие три года, по данным «Фонтанки», также планируется закупка еще 93 газовых автобусов: если разбивать по годам, то 54, 26 и 13. Приобретать их будут, как уже заведено в Смольном, в лизинг, общая стоимость составит 1,8 млрд рублей. По крайней мере, из этого исходил комтранс во время обсуждения бюджета: сейчас в нем заложено по 753 млн рублей для «Пассажиравтотранса» ежегодно.

Судя по последним новостям, к газификации транспорта будут привлекать не только городского перевозчика, но и коммерсантов. Тут чиновники решили пойти единственным квазирыночным путем — через конкурсные условия. Накануне «Фонтанка» рассказывала, что уже в 2020 году будут разыграны семь маршрутов: № 14, 75, 84, 94, 182, 193, 330. В минимальные требования к участникам вписали директивно: вид топлива — газ. В марте 2021-го Смольный намерен расторговать всю маршрутную сеть, которую сейчас обслуживают частники; автобусы по новым контрактам поедут еще через полтора года. На прямой вопрос, будут ли это исключительно газовые машины, в комтрансе отвечают: «Будем опираться на развитие газозаправочной инфраструктуры».



В экономическом блоке смотрят на газификацию общественного транспорта более оптимистично. «Это будет увязано с транспортной реформой. В любом случае, контракты на семь лет будут заключаться с условием использования экологического топлива», - сказал Евгений Елин.

Что касается инфраструктуры, то здесь надежды возлагаются на Газпром. Как раз 6 ноября газовый гигант торжественно открыл очередную газовую заправку на ул. Салова. Но это всего лишь седьмая по счету стационарная точка в городе (также работают две передвижные).

Действующее соглашение с городскими властями обязывает Газпром до конца 2023 года ввести в эксплуатацию в общей сложности 25 АНГКС. В основном они будут располагаться вблизи автопарков, поскольку городские автобусы пока являются основными потребителями газового топлива. Но, как сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, компания готова пересмотреть свои планы в бОльшую сторону. В новом соглашении с Минпромторгом РФ и Смольным общее количество газовых заправок может увеличится до 40.



Пока речь о компримированном природном газе (КПГ). Но на этом газовый гигант не собирается останавливаться. Следующим этапом будут станции с сжиженным природным газом (СПГ) и водородным топливом, отметил Маркелов.

Сколько газовых заправок потребуется городу в случае запрета на въезд в центр транспорта на традиционном топливе, чиновники предсказать не готовы. «Это зависит от потребности и темпа перехода. Можно построить сколько угодно, если будет спрос», - заявил Евгений Елин. Но развивать инфраструктуру с другими партнёрами Смольный пока не планирует. «Необходимости не увидели. Предложений от других компаний не поступало. От добра добра не ищут», — пояснил вице-губернатор. Впрочем, у Смольного все-таки есть опыт такого сотрудничества. Пассажиравтотранс буквально накануне начал испытания нового автобуса МАЗ-203945 на сжиженном природном газе. О заправке на время теста, как сообщили на предприятии, договорились с компанией «Новатэк».

С водородным транспортом в Петербурге дело движется еще медленнее, чем с газовым. Так, проект «Пассажиравтотранса» - обкатать автобус на водороде - пока встал в пандемическую пробку. Напомним, в феврале предприятие сообщили, что намерено испытать такую технику португальского производителя Caetanobus, который поставляет подвижной состав в Лондон. Сети водородных станций в городе нет, так что к участию привлекли ФГУП «Крыловский государственный научный центр», у которого есть опыт заправки и хранения такого топлива. В итоге из-за коронавируса никакой «водоробус» до Петербурга так и не доехал.

Что касается частного транспорта, тот здесь Смольный видит партнером корейский концерн Hyundai. Битопливные автомобили, которые смогут ездить не только на газе, но и на обычном бензине, сейчас проходят испытания. Автомобили корейский марки на водородном топливе могут использовать в городском каршеринге. Несколько лучше ситуация с электроинфраструктурой. Еще зимой комитет по энергетике опубликовал проект программы по установке таких зарядных станций. На тот момент в городе было 63 электрозаправки: 40 из них эксплуатировало «Ленэнерго», 6 стояли в дилерских центрах производителей электромобилей, 17 — на площадках бизнес-центров, отелей и ТРК. Согласно программе, в 2020 году должны появиться 23 новые станции, 20 из них – со стороны «Ленэнерго». Однако сейчас компания эксплуатирует лишь 49 — с учетом и Петербурга и Ленобласти. В следующие 3 года должны появляться по 3 новые станции.

Смольный исходит из следующего: в городе около 250 электрических транспортных средств: 110 автомобилей, 125 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 10 электробусов. К 2020 концу года ждут уже 325 единиц, а в 2023-м — 596: 311 электромобилей, 265 троллейбусов, 60 электробусов. Насколько это реально, сложно сказать. К примеру, сейчас в городе курсируют лишь десяток электробусов, они обслуживают 128-й маршрут. В губернаторской поправке к бюджету 2021 года появились 200 млн на проектирование специального автопарка в Красногвардейском районе на 400 машин, но сами электробусы пока прибывают сюда исключительно на разведку. Очередной МАЗ, прибывший на испытания, представили на этой неделе.

Особая транспортная судьба исторических районов Петербурга — это неизбывный сюжет Смольного. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, какие возможные сценарии чиновники рисуют для того, чтобы разгрузить центр. Среди прочего в комплексной схеме организации дорожного движения значились односторонние улицы, расширение платной парковки, а также ограничение скорости до 50 и 30 км в час в зависимости от района. Самый резонансный вариант — платный въезд в центр. Летом 2020 года эта тема ожила после высказывания одного из сотрудников КРТИ, который сообщил, что освобождение центра от транспортного движения содержится в городской транспортной стратегии, а платный въезд рассматривается в перспективе. Чтобы успокоить поднявшуюся волну пришлось вмешиваться председателю комитета Андрею Левакину, который подчеркнул, что сейчас такой сценарий не рассматривается.

Галина Бояркова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

