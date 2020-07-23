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23.07.2020 17:50
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«Введение платного въезда в центр сегодня не рассматривается». В Смольном ответили на новости о деавтомобилизации

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 23 июля сообщил, что платный въезд в центр Петербурга — планы не ближайшего времени.

«Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается, — заявил «Фонтанке» председатель КРТИ Андрей Левакин. — Сейчас в приоритете находится контроль за соблюдением правил дорожного движения, установка камер контроля, развитие зоны платной парковки. В настоящее время ведется проработка вопроса о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется введение платы за проезд в центр Петербурга, а в ближайшем будущем Смольный якобы намерен освободить главные улицы города от любого движения. При этом журналисты ссылались на начальника отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексея Степичева. Между тем он только произнес, что освобождение центра от транспортного движения содержится в городской транспортной стратегии, а платный въезд рассматривается в перспективе.

«Фонтанка» еще осенью 2019 года рассказывала, что сценарий платного въезда на перспективу включен в Комплексную схему организации дорожного движения. О том, как она разрабатывалась и что в ней содержится, кроме скоростных ограничений и деавтомобилизации, — читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

AP-SPb
Платный въезд во весь Центр идея утопичная. И сейчас, и в будущем. Нужно вводить Зоны ограниченного движения на всех малых улицах - въезд только для ОТ, автомобилей жителей и спец.служб. Плюс платная парковка нормальными темпами подкрепленная парковочной полицией. И проблема избыточного транзитного и гостевого трафика решится практически автоматически. Но на это у наших чинуш мозгов явно не хватает. Такое впечатление, что в КРТИ и ГУ ДОДД набирают исключительно по принципу полной умственной недееспособности.
f0ntan
Рассматривается в перспективе
VF812
а жаль...
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