Гросси прокомментировал удар БПЛА по автомобилю МАГАТЭ

В результате удара беспилотника по автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) никто из людей, находившихся внутри, не пострадал. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях организации.

Как отмечает Гросси, после нападения на МАГАТЭ не осталось фрагментов БПЛА, которые могли бы помочь в выяснении обстоятельств произошедшего. Дело в том, что беспилотник, атаковавший машину, взорвался сразу после того, как достиг цели.

При этом глава организации подчеркнул, что не намерен «показывать пальцем» на тех, кто может быть виновен в нападении на организацию. По словам Гросси, Международное агентство по атомной энергии продолжит свою работу, несмотря на атаку во время поездки к Запорожской АЭС.

Напомним, 10 декабря автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был атакован беспилотником во время поездки к Запорожской АЭС. Атака произошла по завершении очередной ротации команды наблюдателей МАГАТЭ, состоящей из трех инспекторов агентства.