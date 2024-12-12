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Общество ГД приняла законопроект об ужесточении штрафов за нарушение ПДД. А скидку на их оплату снизила

ГД приняла законопроект об ужесточении штрафов за нарушение ПДД. А скидку на их оплату снизила

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64 комментария

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила проект закона об увеличении штрафов за нарушение нескольких положений ПДД. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГД.

Согласно тексту документа, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД составит 25% в течение 30 дней, в то время как сейчас — 50% в течение 20 дней. Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Превышение скорости тоже станет дороже — от 750 до 7500 рублей против от 500 до 5000 рублей в старой редакции.

Выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи рублей. При объезде препятствия выезд на встречку будет стоить от 1500 до 2250 рублей. Проезд на красный — до 1500 рублей. За нарушение правил парковки на проезжей части, езду по обочине будут штрафовать на сумму до 2250 рублей. Нарушение указаний дорожных знаков обойдется в 750 рублей. Езда по выделенной для общественного транспорта полосе — до 2250 рублей. Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.

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Комментарии
65
Klaustrofobik
1 час
450 врагов и предателей страны ((
piterez
1 час
Вначале были штрафы, потом карательные штрафы, далее вымогательные, после безрассудные, затем казнь.... Тенденция прослеживается...
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