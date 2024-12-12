Глава Калининского района рассказал, почему благоустройство центра Муринского парка не сдвигается с мертвой точки

Исполняющий обязанности главы Калининского района Михаил Асташкевич 12 декабря объяснил, почему благоустройство центра Муринского парка так и не сдвинулось с мертвой точки. «Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме в мае 2024 года.
Работы на участке от Гражданского до Светлановского проспекта не были доведены до конца. По контракту это было необходимо сделать к концу 2023 года. Подрядчик не укладывался в сроки, администрация отказывалась принимать некоторые объекты, в итоге контракт расторгли, значительная часть денег вернулась в бюджет проекта «Формирование комфортной городской среды». На участке были брошены в том числе недоделанные скамейки, горки, рулоны газона. Обслуживанием пространства по мере сил и возможностей занялась районная администрация, поскольку передать его в распоряжение комитета по благоустройству в таком виде нельзя. В этом положении участок парка находится до сих пор.
«Подрядчик „Балт Юнион“ не выполнил свои обязательства. Мы с ним находимся в судебных процессах. Первая инстанция — решение в нашу пользу. Проходим еще две инстанции и в соответствии с тем решением, которое примет наш суд, будем поступать: принимать или не принимать работы. Подрядчик отказывается их завершать. А мы не можем ни принять эти работы, ни объявить новую конкурсную процедуру. Засилим свою позицию в суде — и пойдем вперед», — рассказал Михаил Асташкевич во время прямого интернет-эфира.
По данным ЕИС «Закупки», практически завершено исполнение другого контракта на благоустройство Муринского парка, на 372,8 млн рублей. Он был заключен с ООО ПСФ «Корт» и предполагал организацию площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ и парковых зон отдыха.
Кроме того, в ответ на вопрос жителей о том, почему в парке не работает новая система освещения, Асташкевич рассказал, что сейчас «Ленсвет» проводит пусконаладочные работы. Начать полноценно работать новое освещение должно к весне 2025 года, отметил он.
Год назад администрация Калининского района обратилась в Федеральную антимонопольную службу с требованием внести ООО «Балт Юнион» в реестр недобросовестных поставщиков, однако ведомство не стало этого делать.
Михаил Асташкевич до того, как занять должность исполняющего обязанности главы Калининского района, четыре года работал на позиции заместителя, курировал правопорядок и образование. Он выпускник Ракетно-артиллерийского кадетского корпуса и Михайловской военно-артиллерийской академии, военнослужащий в отставке. Прежний глава района Сергей Петриченко был назначен председателем комитета по благоустройству Петербурга.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как один из участков Муринского парка пытались захватить под нелегальную парковку. Ее оперативно ликвидировали, комитет имущественных отношений обратился в прокуратуру и полицию.
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