Глава Калининского района рассказал, почему благоустройство центра Муринского парка не сдвигается с мертвой точки

Исполняющий обязанности главы Калининского района Михаил Асташкевич 12 декабря объяснил, почему благоустройство центра Муринского парка так и не сдвинулось с мертвой точки. «Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме в мае 2024 года.

Источник: «Яндекс. Карты»







Работы на участке от Гражданского до Светлановского проспекта не были доведены до конца. По контракту это было необходимо сделать к концу 2023 года. Подрядчик не укладывался в сроки, администрация отказывалась принимать некоторые объекты, в итоге контракт расторгли, значительная часть денег вернулась в бюджет проекта «Формирование комфортной городской среды». На участке были брошены в том числе недоделанные скамейки, горки, рулоны газона. Обслуживанием пространства по мере сил и возможностей занялась районная администрация, поскольку передать его в распоряжение комитета по благоустройству в таком виде нельзя. В этом положении участок парка находится до сих пор.

«Подрядчик „Балт Юнион“ не выполнил свои обязательства. Мы с ним находимся в судебных процессах. Первая инстанция — решение в нашу пользу. Проходим еще две инстанции и в соответствии с тем решением, которое примет наш суд, будем поступать: принимать или не принимать работы. Подрядчик отказывается их завершать. А мы не можем ни принять эти работы, ни объявить новую конкурсную процедуру. Засилим свою позицию в суде — и пойдем вперед», — рассказал Михаил Асташкевич во время прямого интернет-эфира.

По данным ЕИС «Закупки», практически завершено исполнение другого контракта на благоустройство Муринского парка, на 372,8 млн рублей. Он был заключен с ООО ПСФ «Корт» и предполагал организацию площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ и парковых зон отдыха.

Кроме того, в ответ на вопрос жителей о том, почему в парке не работает новая система освещения, Асташкевич рассказал, что сейчас «Ленсвет» проводит пусконаладочные работы. Начать полноценно работать новое освещение должно к весне 2025 года, отметил он.

Год назад администрация Калининского района обратилась в Федеральную антимонопольную службу с требованием внести ООО «Балт Юнион» в реестр недобросовестных поставщиков, однако ведомство не стало этого делать.

Михаил Асташкевич до того, как занять должность исполняющего обязанности главы Калининского района, четыре года работал на позиции заместителя, курировал правопорядок и образование. Он выпускник Ракетно-артиллерийского кадетского корпуса и Михайловской военно-артиллерийской академии, военнослужащий в отставке. Прежний глава района Сергей Петриченко был назначен председателем комитета по благоустройству Петербурга.