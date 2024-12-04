Из-за попытки захвата куска Муринского парка комитет имущественных отношений обратился в прокуратуру и полицию

Комитет имущественных отношений Петербурга обратился в полицию и прокуратуру из-за самовольной организации автостоянки на участке Муринского парка. Об этом ведомство сообщило «Фонтанке» 4 декабря.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В ноябре администрация Калининского района обнаружила новый сетчатый забор, которым рабочие огородили территорию Муринского парка неподалеку от пересечения Северного и Гражданского проспектов. Этот пока необустроенный участок входит в городские планы по благоустройству. На нем неизвестные начали обустраивать пространство для платной парковки. В ответ на вопросы местных жителей и чиновников они демонстрировали якобы договор между комитетом имущественных отношений и ООО «ОСТО». После проверки по базам данных выяснилось, что такого договора не существует, да и по логике закона не могло быть. Районная администрация обратилась в полицию и все профильные ведомства.

Источник: комитет по контролю за имуществом Петербурга

Днем 4 декабря комитет по контролю за имуществом рассказал «Фонтанке», что нелегальный забор практически полностью демонтирован — вероятно, рабочими той же компании, которая его установила. Судя по видео, которым поделилось ведомство, участок парка продолжали использовать как парковку. На онлайн-картах он тоже отмечен знаком автомобильной стоянки.

Комитет имущественных отношений также подтвердил «Фонтанке», что никаких настоящих договоров аренды этого участка нет и не было, его попытались захватить самовольно.

«Использование участка под автостоянку осуществляется в отсутствии правовых оснований. В целях принятия соответствующих мер к нарушителю комитет направил обращения начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокурору Санкт-Петербурга, в комитет по контролю за имуществом, комитет по благоустройству и Государственную административно-техническую инспекцию», — сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений «Фонтанке».