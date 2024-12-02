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Город Губернатор Петербурга утвердил председателей комитетов по благоустройству и природопользованию

Губернатор Петербурга утвердил председателей комитетов по благоустройству и природопользованию

681
4 комментария

Губернатор Александр Беглов 2 декабря утвердил в должности председателя комитета по благоустройству Сергея Петриченко, а в должности председателя комитета по природопользованию — Кирилла Соловейчика. Оба они с ноября были исполняющими обязанности глав комитетов.

Сергей Петриченко до недавнего времени был главой администрации Калининского района. Примечательно, что он сменил на должности руководителя комитета Василия Пониделко, который ранее тоже возглавлял Калининский район. Пониделко в свою очередь перешел с поста главы комитета по благоустройству на позицию руководителя комитета по труду и занятости. Это произошло на фоне уголовного дела, которое касается подведомственного Центра комплексного благоустройства.

Кирилл Соловейчик перешел на должность руководителя комитета по природопользованию из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Одним из его первых выходов в свет в новом качестве стало участие в открытии цеха необычной экологической инициативы — компании Spawn, которая занимается переработкой отходов с помощью грибов и изготовлением предметов интерьера. Александр Герман, который занимал должность главы комитета по природопользованию до этого, перешел на позицию советника губернатора.

«Фонтанка» подробно рассказывала о перестановках в Смольном.

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Комментарии
4
Klaustrofobik
5 минут
Опять в доме терпимости кровати переставили. Сбеглов хоть одну станцию метро за 2 срока губернаторства интересно выкопает?
Гость
2 минуты
............раздавался скрежет передвигаемой мебели
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