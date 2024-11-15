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Город В Петербурге поменяли ответственных за благоустройство, промышленность, природу и труд

В Петербурге поменяли ответственных за благоустройство, промышленность, природу и труд

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3 комментария

Комитет по промышленной политике Петербурга временно возглавит замглавы Александр Ситов. Нынешний глава комитета Кирилл Соловейчик переходит на руководство комитетом по природопользованию, откуда ушел Александр Герман (он назначен советником губернатора).

О кадровых перестановках 15 ноября сообщает Смольный, они вступят в силу с 19 ноября. Одновременно из комитета по благоустройству уходит председатель Василий Пониделко — теперь он будет руководить комитетом по труду и занятости. Его обязанности в комблаге будет временно исполнять Сергей Петриченко, который пока руководит Калининским районом.

«Фонтанка» рассказывала накануне, что в администрации города ожидаются новые перестановки. В частности, прогнозировался уход Германа из комитета по природопользованию, которым он руководил с 2021 года; собеседники «Фонтанки» считают, что должность советника губернатора — временная и чиновника ждет Москва.

Примечательно, что в комитете по благоустройству меняют председателя перед самым напряженным для ведомства зимним периодом. Василий Пониделко также управлял им с 2021 года, а до этого был главой Калининского района. В комитете по труду, куда он теперь переходит, ожидалось назначение, так как бывший глава Дмитрий Чернейко попал под уголовное дело о хищении.

Сергей Петриченко (в прошлом природоохранный прокурор Ленобласти) управляет Калининским районом прямо сейчас. К обязанностям врио главы комблага он приступит с 19 ноября.

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Комментарии
4
Analyst
32 минуты
Пытаются следы запутать? В чем необходимость иметь в городе 14 вице-губернаторов, 38 городских комитетов, 18 районных и около сотни муниципальных администраций. Такого бюрократического аппарата не было даже при плановой социалистической экономике.
Алексей Spb
34 минуты
Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и инструменты есть, Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней
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