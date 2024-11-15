В Петербурге поменяли ответственных за благоустройство, промышленность, природу и труд

О кадровых перестановках 15 ноября сообщает Смольный, они вступят в силу с 19 ноября. Одновременно из комитета по благоустройству уходит председатель Василий Пониделко — теперь он будет руководить комитетом по труду и занятости. Его обязанности в комблаге будет временно исполнять Сергей Петриченко, который пока руководит Калининским районом.

«Фонтанка» рассказывала накануне, что в администрации города ожидаются новые перестановки. В частности, прогнозировался уход Германа из комитета по природопользованию, которым он руководил с 2021 года; собеседники «Фонтанки» считают, что должность советника губернатора — временная и чиновника ждет Москва.

Примечательно, что в комитете по благоустройству меняют председателя перед самым напряженным для ведомства зимним периодом. Василий Пониделко также управлял им с 2021 года, а до этого был главой Калининского района. В комитете по труду, куда он теперь переходит, ожидалось назначение, так как бывший глава Дмитрий Чернейко попал под уголовное дело о хищении.