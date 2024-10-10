«Где основания полагать, что мы кровавые преступники?» Экс-председатель комитета по труду не хотел в камеру с тараканами

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователя ГСУ СК РФ о продлении ареста Дмитрию и Татьяне Чернейко, экс-председателю комитета по труду и его супруге. Бывшего чиновника, отдавшего госслужбе больше двадцати лет, обвиняют в хищении 300 тысяч рублей при организации ярмарки вакансий. В суде Чернейко сказал, что буквально в один миг, выйдя с совещания с губернатором, сменил служебный кабинет на камеру с тараканами, но так и не понял, в чем его вина.

На заседание по продлению меры пресечения бывшему главе комитета по труду Дмитрию Чернейко и его супруге Татьяне пришли двое представителей секретариата Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, сотрудник госучреждения, родственники… Но не пришёл следователь. За две недели, что минули с избрания предыдущей меры, дело передали с районного уровня в городское управление, а сроки расследования продлили на два месяца, поэтому просили на это же время сохранить для обвиняемых арест.

Дмитрий Чернейко возглавлял комитет по труду с начала 1990-х. В 2000-х ведомство было подчинено федеральной службе занятости. Городской комитет по труду появился в 2007 году, тогда Чернейко ушёл работать в подразделения Росатома. На должность председателя комитета он вернулся в 2012 году. Подробнее о трудовой биографии экс-чиновника читайте здесь.

Его супруга Татьяна Чернейко работала в структурах «Экспофорума», она участвовала в организации мероприятий, связанных с трудом и занятостью.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Центр занятости населения в 2019 году заключил контракт с «Эф-Интернешнл» на организацию ярмарки «Труд и занятость» на 5,6 млн рублей. В свою очередь эта компания передала подряд АНО «Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО» на один миллион рублей. Эта организация подключила ООО «Реверанс», отдав работы на сумму 473 тысячи рублей. Следствие считает, что в декабре 2019 года сотрудники этих компаний вступили в сговор, похитив 300 тысяч рублей.

Фабулу обвинения в суде повторять не стали, указали лишь фамилии четырёх свидетелей. Среди них был Андрей Божанов, учредитель компании «Реверанс». Его тезка раньше попадал в криминальные сводки — это актер из «Улицы разбитых фонарей», который совершил разбойное нападение на отделение банка в феврале 2022 года, объяснив это тем, что залез в большие долги, занимаясь бизнесом. На заседании Татьяна Чернейко заявила, что показания против ее семьи дал человек, осужденный условно. Дмитрий Чернейко, парируя доводы, что он может надавить на свидетелей, говорил, что не знает их лично и под его руководством они не работали.

«Я не согласен с ходатайством, и оно мне непонятно. Пребывание в СИЗО — „забавное“ занятие. Первый раз в жизни я увидел госучреждение с таким количеством тараканов, но это неважно. Выполнение контракта было проверено всеми инстанциями, включая ФСБ. За пять лет никто ничего не сказал. Если Бажанов говорит, что мы что-то не то сделали, то тогда комитет должен обратиться к нему с иском об истребовании миллиона. Но я повторю, что этих людей в жизни не видел. На мою карту никто из них не осуществлял переводы. Тогда, в декабре 2019 года, я лежал с ковидом», — заявил Чернейко.

Следствие, ходатайствуя от аресте, утверждало, что бывший чиновник может скрыться — его старшая дочь живет в Германии, для побега у него есть загранпаспорт.

«Легенду про загранпаспорт даже слушать противно. Почему бы его не изъять? Я ещё на первом суде это говорил — после ночных обысков, которые шли до 6 утра (а мне 65 лет на минуточку). Паспорт лежит в отделе кадров. Кроме того, при комитете есть сотрудник ФСБ, которому дают пояснение при каждой поездке за рубеж и в командировку. Более того, 1 октября ко мне в СИЗО пришла бригада из секретного отдела администрации и вручила мне документ, что я не имею права на выезд до 2029 года. Получается, что два ложных аргумента легли в основу того, чтобы посадить в тюрьму пенсионера. В лучшем случае их авторы добросовестно заблуждались. Выходит, что подозрения нескольких человек перечеркивают жизнь добросовестных людей. Где основания полагать, что мы кровавые преступники?» — сказал Чернейко суду.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







По словам Чернейко, его фактически задержали 25 сентября, когда он выходил с совещания с губернатором. «С этого момента не было произведено ни одного следственного действия. Все это время я просто сидел в тюрьме. А там нет даже газет — хотя могли бы возить туда людям „Петербургский дневник“. То есть следствие считает, что оно находится на начальной стадии, хотя дело возбуждено в июне. …Это нечестно и по отношению к женщине, у которой несовершеннолетний ребёнок, нет судимости, которая не занимала никаких постов. Как она будет угрожать кому-то, ссылаясь на авторитет сидящего мужа?»

В поддержку Чернейко написали характеристики и поручительства депутат Государственной думы Сергей Боярский, руководитель учебного центра Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Евгений Коротков, и. о. директора СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Татьяна Иванова, Александр Ходачек из петербургской ВШЭ. Татьяну Чернейко также положительно характеризовали в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти, в том числе его бывшая глава Людмила Фомичева.

Сама Татьяна была не так красноречива, как её супруг. У неё дрожал голос, когда она упоминала оставшуюся дома 89-летнюю больную мать и 17-летнего сына: «Почему люди, которые не имеют к этому делу отношения, должны страдать?»