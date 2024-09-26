СК заподозрил старожила Смольного Чернейко и его жену в мошенничестве на ярмарке вакансий

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Спустя две с половиной недели после выборов в администрации Петербурга произошли первые перестановки, но не те, которых все это время ждали. Смольный покинул один из его старожилов — Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду. В тот же день, когда чиновник еще собирал вещи, в комитет пришли с обысками, по итогам которых Чернейко и его супруга стали подозреваемыми по делу о мошенничестве.



«У нас постановление на обыск, 159-я статья УК РФ», — говорит следователь ГСУ СК РФ по Адмиралтейскому району, оказавшись в кабинете Чернейко.



«Это какая статья?» — уточняет Чернейко, взяв в руки документ.



«Мошенничество», — отвечает следователь.



«Я совершил?» — удивляется Чернейко, сохраняя невозмутимость.



«В том числе», — отвечает ему следователь.



Под конец в СК показали допрос Чернейко и наделение его статусом подозреваемого. «Не согласен, я не понимаю, в чем суть обвинения от слова совсем», — отвечает экс-чиновник.



Дмитрий Чернейко возглавлял комитет по труду с начала 90-х, когда тот входил в состав Ленгорисполкома. По словам собеседников «Фонтанки», еще с того момента он был знаком со многими деятелями Смольного, которые позже высоко поднялись по служебной лестнице. В начале 2000-х Чернейко был координатором Проектного комитета по подготовке программы кандидата в губернаторы Валентины Матвиенко, где вырабатывал «конкретные технологические решения конкретных проблем» Петербурга. В начале 2000-х ведомство, которым он руководил, называлось департаментом Федеральной службы занятости населения, еще тогда Чернейко проводил первые ярмарки вакансий.



В 2006 году губернатор Валентина Матвиенко поручила создать городской комитет на базе департамента федеральной службы. И в 2007 году его возглавил Павел Панкратов. Собеседники «Фонтанки» вспоминают, что тогда в ведомстве проводили проверку и именно по её итогам было принято такое кадровое решение. Чернейко же ушел в структуры Росатома. Но в 2012 году вернулся и вновь возглавил знакомую ему работу как глава комитета.



В начале 2000-х, вспоминают знакомые семьи Чернейко, чиновник женился на сотруднице пресс-службы Татьяне, до этого работавшей в городской прессе. Как видно из реестра юридических лиц, в 2007 году Татьяна Чернейко возглавила «Петерфонд», который в 2003 году создавался в том числе службой, которую возглавлял Чернейко. С тех пор деятельность Татьяны Чернейко была так или иначе связана с карьерными форумами и ярмарками вакансий. Помимо этого она преподавала на факультете журналистики, а в 2021 году получила президентский грант на создание студенческого пресс-центра. Последние несколько лет Татьяна Чернейко также была директором выставок ООО «Экспофорум Интернэшнл». Именно в «Экспофоруме» проводились мероприятия комитета по труду, который возглавлял ее муж. Ее по итогам обысков также наделили статусом подозреваемой.



По версии следствия, в ноябре 2019 года председатель петербургского комитета по труду и его супруга во время проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» дали указание заключить договоры с подконтрольными коммерческими организациями. Центр занятости населения заключил контракт с «Эф-Интернэшнл» на организацию ярмарки «Труд и занятость» на 5,6 млн рублей.



Для подрядных работ привлекли АНО «Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО» — им заплатили один миллион рублей. Эта организация подключила ООО «Реверанс», отдав работы на сумму 473 тысячи рублей. В декабре 2019 года сотрудники этих компаний вступили в сговор, считает следствие, похитив 300 тысяч рублей.



Что это за компании



Заказчиком на организацию ежегодной ярмарки «Труд и занятость» традиционно выступает Санкт‑Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт‑Петербурга» — подвед комитета по труду, созданный в 2012 году путем присоединения районных центров занятости.



Компания «Экспофорум-Интернэшнл» («ЭФ-Интернэшнл») — управляющая компания «Экспофорума» с ежегодным оборотом в несколько миллиардов рублей (в 2019-м — 3,5 млрд), в учредителях значатся «Газпромбанк-Инвест» и закрытый паевой инвестфонд «Газпромбанк-Коллективный». Директор — Сергей Воронков, совладелец «ЭФ-Дизайна» (который на 49% принадлежит «Экспофоруму-Интернэшнл») и бывший член совета директоров «Ленэкспо».



Для «Экспофорума-Интернэшнл» 6-миллионный контракт на трудовую ярмарку, мягко говоря, не приоритет, пусть он и является постоянным подрядчиком Центра занятости населения. Судя по материалам уголовного дела, часть работ (на миллион) ушла на субподряд Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе». Она создана 8 лет назад и, насколько можно судить, решающей роли в развитии человеческого капитала не играет. В злополучном 2019 году выручка ее составила 2,3 млн рублей, в последние два года колебалась в районе 17–19 млн. Руководителем является Светлана Голубцова.



Агентство по развитию человеческого капитала сделало последний шаг, передав работы еще на 430 тысяч компании «Реверанс». И именно на этой стадии, как считает следствие, пропали 300 тысяч. Сам «Реверанс» был довольно скромной компанией, рекордную для себя выручку получил как раз в 2019-м (19,4 млн рублей), а в 2021-м был ликвидирован. Занимался сувенирами и организацией культурно-массовых мероприятий (например, для Государственного музея истории Санкт-Петербурга проводил мероприятие, посвященное Дню Победы). Владельцем фирмы был Андрей Божанов, с августа 2024-го он в банкротстве. Судя по имени и возрасту, Божанов — полный тезка бывшего актера, который из-за долгов и звонков коллекторов два года назад пытался попасть в изолятор, угрожая сотрудникам банка.



Если не считать очевидное — место работы супруги, то на формальном уровне можно обнаружить еще одну, пусть и крайне косвенную связь между Дмитрием Чернейко и исполнителями контракта. От его бизнеса еще из нулевых тянется номинальная цепочка через бывших собственников и директоров компаний к Дмитрию Киму, который некогда был гендиректором «Агентства по развитию человеческого капитала».

