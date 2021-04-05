ПМЭФ годовой выдержки. Как устроена экономика «российского Давоса» в ковидных реалиях

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Зарубежные компании, судя по всему, смогут сэкономить на участии в ПМЭФ более радикально: до сих пор не понятен порядок допуска в Россию их делегатов. Работающие в российских филиалах иностранцы также серьезно сомневаются по поводу своего участия: вакцинация в РФ для них недоступна.

За два месяца до проведения Петербургского международного экономического форума его участники так и не начали объявлять конкурсы на организацию своих экспозиций, проведение мероприятий и участие делегаций. По состоянию на 5 апреля на портале госзакупок можно найти всего два объявления.



Так, «Корпорация развития республики Крым» готова потратить 4,7 млн рублей на «обустройству необорудованной выставочной площади на период проведения выставки» на ПМЭФ-2021. Заявки принимаются до 13 апреля. Для сравнения, в 2019 году на эти цели корпорация потратила примерно 4 млн рублей.

Агентству регионального развития Калужской области организация участия в ПМЭФ обойдется в 7,8 млн рублей (для сравнения, в 2019-м было 4 млн рублей). Как следует из данных сайта госзакупок, договор был заключен еще в 2020 году, но его исполнение перенесли из-за отмены форума.

«АФК Система» сделала запрос предложений на оказание услуг по разработке дизайн-проекта деловой зоны на ПМЭФ. Согласно условиям, экспозиция должна иметь «современный дизайн с возможными футуристическими элементами». Но данных о заключенных контрактах пока нет.

Участники выставочной индустрии, опрошенные «Фонтанкой», подтвердили, что обычной для подготовки к ПМЭФ активности сейчас не наблюдается. «Мы не получаем запросов, интереса не видим, полная тишина. Когда на прошлой неделе была первоапрельская шутка о том, что ПМЭФ снова отменяют, я даже поверила», — рассказала «Фонтанке» руководитель одной из компаний, специализирующихся на дизайне стендов. Топ-менеджер другой компании, напротив, сообщил, что сейчас идет согласование дизайна экспозиций. «Но до контрактной договорной работы далековато», — подтвердил он.



Судя по планам-графикам, желание участвовать в ПМЭФ-2021 есть и у регионов, и у крупных корпораций. Причем, одни планируют сэкономить, а другие, напротив, готовы потратить больше, чем на форуме 2019 года.

К примеру, правительство Петербурга на организацию экспозиций и проведение мероприятий в рамках форума направит 48,3 млн рублей, что чуть меньше, чем 2020-м. Тогда компания «ЭкспоФорум-Дизайн» выиграла конкурс на 51 млн рублей, но толком не успела приступить к подготовке: фактически ей заплатили 700 тысяч рублей. На губернаторский примем в 2021 году комитет по культуре зарезервировал 15 млн рублей. Столько же было в 2019-м, но в 2020-м объявить закупку не успели.

Министерство экономического развития РФ включило в график закупок услуги на предоставление помещений для подготовки и проведения ПМЭФ, выделив на это 36 млн рублей. Федеральное ведомство собралось сэкономить: в 2019-м аналогичная услуга обошлась ему в 40 млн рублей. Правительство Московской области планирует потратить на экспозицию на ПМЭФ-2021 58 млн рублей — против 47,2 млн в 2019-м. Но конкурсы все еще не объявлены.



В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга не ответили на запрос «Фонтанки». Но, как сообщили источники, близкие к фонду «Росконгресс», из-за позднего анонса экономического форума его участники попросту не успевают провести закупки по ФЗ-44.

Напомним, о том, что форум все-таки состоится, стало известно в начале марта. Позднее поступили уточнения, что очная часть тоже будет, не исключено и личное участие президента РФ Владимира Путина. Но до сих пор нет ясности, как будет организован допуск иностранных делегатов. Роспотребнадзор также пока не высказал свое мнение относительно максимальной вместимости площадки в ковидных реалиях.

Источники «Фонтанки» уверяют, что поводов для беспокойства нет. Постановление правительства РФ, принятое в 2020 году, позволяет проводить закупки через единого поставщика в лице Росконгресса. «Участники могут подписать контракт и на аренду площади, и на участие делегатов, и на застройку стендов, а дальше Росконгресс будет искать исполнителей по субподряду», — говорит собеседник издания. «Успеют все так или иначе, но больше хлопот будет у застройщиков, так как все будет происходить в авральном режиме», — добавляет он.



По информации «Фонтанки», именно по такому пути собирается пойти Смольный. Городской стенд планируют оформить «в тематике новой энергетики». В компании «ЭФ-дизайн», которая в прошлые годы выступала подрядчиком по созданию экспозиции Северной столицы, не прокомментировали вопрос о ее подготовке, но выразили уверенность, что «со стендом все будет хорошо».

Из крупных корпораций провести ПМЭФ с размахом намерен Газпром: оказание услуг по обустройству презентационного офиса председателя правления на ПМЭФ-2021 оценивается в 92,2 млн рублей. Сумма совпадает с расходами в 2019 году.

ВТБ выделит на спонсорство организации и проведения форума 70,5 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году компания собиралась потратить на организацию экспозиции 61,7 млн рублей.

У предприятия «Алмаз-Антей» в плане стоит две закупки. Разработку дизайн-проекта и застройку выставочного стенда компания оценила в 20 млн рублей, собственно участие в мероприятиях ПМЭФ — еще в 19,6 млн рублей.

Аэрофлот готов выделить на застройку стенда на ПМЭФ 8,6 млн рублей (в 2019м — 7,4 млн рублей). Роскосмос заложил расходы на участие в форуме в 10 млн (в 2019-м — 6,4 млн рублей). Промсвязьбанк предусмотрел в плане-графике аналогичную закупку на 15 млн рублей, а вот «РЖД Логистика» хочет уложиться всего в 800 тыс. рублей.



Сэкономить на самом участии получится разве что за счет уменьшения числа делегатов. Ранее стало известно, что стандартный пакет на ПМЭФ-2021 обойдется в 840 тысяч рублей с НДС, премиальный — в 960 тысяч рублей с НДС. Это в два с лишним раза больше, чем во время форума 2019 года. Подорожание связано с необходимостью обеспечить эпидемиологическую безопасность, объяснили организаторы.

А вот застройка стендов в ряде случаев может оказаться почти бесплатной. По словам участников рынка, у многих подрядчиков исполнение контрактов 2020 года было перенесено на 2021-й. Велики шансы, что в экспозициях ПМЭФ-2021 будет использовано оборудование, которое было создано для прошлогоднего Российского инвестиционного форума в Сочи. «РИФ отменили, когда уже все было готово, и у многих была договоренность адаптировать экспозиции под ПМЭФ. Но и петербургский форум в итоге не состоялся», — рассказал один из участников выставочной индустрии.

Впрочем, экспо-рынок за год тоже схлопнулся. Малые предприятия не получили господдержку и в итоге обанкротились или сменили юрлица. Крупные, чтобы остаться на плаву, были вынуждены продавать транспорт и технику. Но даже те, кто выжил, не всегда готовы работать на экономическом форуме из-за отсутствия оборотных средств. «ПМЭФ — это всегда отсрочка по оплате на 30–60 дней, далеко не каждая компания может себе позволить», — говорит собеседник «Фонтанки».



Участие в ПМЭФ иностранных делегатов пока тоже под большим вопросом. Решение о том, как будет организован въезд из-за границы для участников форума, до сих пор не принято. «Иностранцы, которые работают в российских филиалах зарубежных компаний, также сомневаются насчет участия», — сообщила Мария Чернобровкина, исполнительный директор Американской торговой палаты (также объединяет европейские, японские и корейские компании). По ее словам, одним из факторов являются опасения эпидемиологического характера. «По действующим правилам, иностранцы, проживающие в России, не могут привиться даже за деньги в частных клиниках», — отметила она.

Власти Петербурга пообещали добиться к моменту проведения форума коллективного иммунитета. Но пока известно лишь, как будет обеспечена безопасность в зоне пленарного заседания, где может появиться президент. Как стало известно «Фонтанке», чтобы получить туда доступ, технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию.

Бояркова Галина,

«Фонтанка.ру»

