Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, такие письма стали получать организации, занятые в обеспечении форума. От них требуют составить пофамильный список тех, кто пойдет в санитарную зону. Она включает протокольную зону павильонов F и E, а также зал пленарного заседания. «Зона» будет работать один день.

«Обращаю ваше внимание, что сотрудники чистой зоны проходят предварительную 2-недельную обсервацию», — говорится в письме. «Фонтанка» связалась по указанному в тексте телефону отдела аккредитации технического персонала и транспорта. Там подтвердили обязательный «санитарный» срок для технического и административного персонала, однако не смогли уточнить, какие правила распространяются на журналистов и волонтеров. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Росконгресса (организатор ПМЭФ).

Напомним, пленарное заседание с участием президента России — центральное событие ежегодного Петербургского международного экономического форума, обычно оно проходит на второй день мероприятия. В 2020 году из-за пандемии форум был отменен, в 2021-м он пройдет 2–5 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи». За время пандемии двухнедельная обсервация стала обычной частью подготовки к мероприятиям с участием главы государства. При этом 24 марта Путин привился первым компонентом отечественной вакцины. Какой именно препарат ввели президенту, не раскрывается. Также Владимир Путин не стал делать прививку под объективами телекамер, так как, по его словам, не захотел «обезьянничать».



Росконгресс сообщал, что на площадке форума будет создана новая инфраструктура по обеспечению эпидемиологической безопасности: обеспечен тепловизионный контроль, все помещения площадки оборудуют рециркуляторами воздуха и устройствами обеззараживания, будут созданы цифровые системы учета коллективного иммунитета и др. Возможно, именно доптребования сказались на стоимости участия: пакеты участников подорожали более чем в два раза.

