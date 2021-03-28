Путин рассказал о своей прививке: он не хотел «обезьянничать» и название вакцины не говорит никому

Лидер России Владимир Путин продолжает хранить в тайне название выбранной им вакцины от коронавируса. В интервью на телеканале «Россия-1» он рассказал о своём самочувствии после прививки. На вопрос, каким препаратом он привился, Путин ответил так: «Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, [они] даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал». Название не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Я никому этого не говорю», — добавил президент в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Он повторил, что это была одна из трёх российских вакцин. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», — объяснил глава страны. Делать прививку под прицелами камер, как лидеры других стран, он не стал, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает», — заявил Путин. «Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — добавил президент. После прививки он на три дня отказался от занятий спортом, хотя и почти ничего не почувствовал. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, — в левую руку делали [укол] — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой», — признался Путин, добавив, что и через несколько дней, если нажать на место укола, «немножко чувствуется». «Но вот это все побочные явления», — подчеркнул он.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился [в день прививки], градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — поделился президент. При этом, по его словам, он «спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал». Он рассчитывает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране будет достигнут к концу лета. «Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», — уверяет Путин. «В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», — добавил он. По его словам, ему неизвестно ни об одном серьёзном побочном эффекте от применения российских вакцин — у российских препаратов «и противопоказаний-то никаких нет». Сейчас ими «прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».