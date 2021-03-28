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Путин рассказал о своей прививке: он не хотел «обезьянничать» и название вакцины не говорит никому

Президент РФ почувствовал дискомфорт после вакцинации от коронавируса

Лидер России Владимир Путин продолжает хранить в тайне название выбранной им вакцины от коронавируса. В интервью на телеканале «Россия-1» он рассказал о своём самочувствии после прививки.

На вопрос, каким препаратом он привился, Путин ответил так: «Одной из наших трех вакцин. Я просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, [они] даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал». Название не знают даже вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Я никому этого не говорю», — добавил президент в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Он повторил, что это была одна из трёх российских вакцин. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», — объяснил глава страны.

Делать прививку под прицелами камер, как лидеры других стран, он не стал, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает», — заявил Путин.

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — добавил президент.

После прививки он на три дня отказался от занятий спортом, хотя и почти ничего не почувствовал. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял, — в левую руку делали [укол] — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой», — признался Путин, добавив, что и через несколько дней, если нажать на место укола, «немножко чувствуется». «Но вот это все побочные явления», — подчеркнул он.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился [в день прививки], градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — поделился президент. При этом, по его словам, он «спортом не занимался трое суток: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал».

Он рассчитывает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране будет достигнут к концу лета.

«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», — уверяет Путин. «В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», — добавил он.

По его словам, ему неизвестно ни об одном серьёзном побочном эффекте от применения российских вакцин — у российских препаратов «и противопоказаний-то никаких нет». Сейчас ими «прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».

Президент привился первым компонентом отечественной вакцины 24 марта. Побочных эффектов у российского лидера не наблюдалось. Путин же обрадовался возможности посещать публичные мероприятия и расширять географию своих поездок.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло 11 августа 2020 года. Разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора, получившая название «Эпиваккорона», прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Ковивак», созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.

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Комментарии (8)

mynine
"У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем." (С)

Вот они действительно сами думают что им должны всегда верить на слово?
v777
А почему сделал так поздно, а не подал пример нации, как это полагается лидеру? А в чем смысл держать название вакцины в тайне?
ElenaLeo
Название вакцины - Пфайзер
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