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Путин после прививки «на всякий случай положил градусник на тумбочку»

Президент РФ рассказал о предосторожностях после вакцинации от COVID-19

Глава России морально подготовился к возможным побочным эффектам после отечественной вакцины против коронавируса, первую дозу которой он получил на этой неделе.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — рассказал Владимир Путин телеканалу «Россия 1». Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» показали 27 марта.

Президент привился первым компонентом отечественной вакцины 24 марта, в Кремле не стали уточнять, какой именно. Побочных эффектов у российского лидера не наблюдалось. Путин же обрадовался возможности посещать публичные мероприятия и расширять географию своих поездок.

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Комментарии (23)

263307431
Комменты зачетные)))
че еще он на ночь делает, ждем продолжения)
ElenaLeo
Градусник назначить губернатором!
265048588
Вот журналисты. Других проблем нет. А пописать он сходил на ночь?
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