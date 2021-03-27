Глава России морально подготовился к возможным побочным эффектам после отечественной вакцины против коронавируса, первую дозу которой он получил на этой неделе.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — рассказал Владимир Путин телеканалу «Россия 1». Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» показали 27 марта.