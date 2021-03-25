Теперь, после прививки, Путин собирается в театры и библиотеки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет расширять географию своих поездок, передаёт ТАСС.
«Прививку [от коронавируса], как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек», — пообещал Путин 25 марта на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, отвечая на приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку в Москве.
В частности, в четверг глава государства осмотрел новое здание Детского музыкального театра юного актёра.
Вечером 23 марта Путин получил первый компонент вакцины от COVID-19 (препарат в Кремле не назвали). 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лидер страны хорошо переносит вакцинацию, побочных эффектов не зафиксировано.