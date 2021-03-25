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Теперь, после прививки, Путин собирается в театры и библиотеки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет расширять географию своих поездок, передаёт ТАСС.

«Прививку [от коронавируса], как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек», — пообещал Путин 25 марта на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, отвечая на приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку в Москве.

В частности, в четверг глава государства осмотрел новое здание Детского музыкального театра юного актёра.

Вечером 23 марта Путин получил первый компонент вакцины от COVID-19 (препарат в Кремле не назвали). 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лидер страны хорошо переносит вакцинацию, побочных эффектов не зафиксировано.

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Комментарии (15)

AlBerkut
А 'Лося' Шойгу с собой возьмёт?
Или в семейном кругу только в Сибирь? 🤔😂😂😂
gencon
Овечка Долли))) очень интересно наблюдать за жизнью удивительного животного
dragvs
Рабочий народ с лета еще катается в переполненных вагонах метро, пересидент таки решил выйти в театр, в пустую театральную ложу под охраной толпы ФСОшников.
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