Стал известен первый подписант на ПМЭФ. Разработчик проекта «Газпром Арены» инвестирует в оборудование для «зеленых углеводородов»

АО «КБ Высотных и подземных сооружений» может заключить инвестиционное соглашение с правительством Петербурга на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщил 12 марта заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.



Компания намерена стать резидентом Особой экономической зоны Петербурга и создать на площадке «Новоорловская» опытное производство по разработке оборудования для «зеленых углеводородов». «Там оно будет испытываться и производиться, а дальше по всей России будет масштабироваться», — пояснил он. Потенциальные заказчики — крупные холдинги, к примеру «Сибур» и «Новатек». «Европа в 3-м пакете энергетической хартии требует возобновляемых источников в плане поставок даже газа», — отметил замглавы КППиТ. Проект планируется реализовать в два этапа, инвестиции составят несколько миллиардов рублей. По словам Александра Ситова к маю проект может быть рассмотрен на экспертном совете ОЭЗ, затем может выйти на подписание на ПМЭФ.